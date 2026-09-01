Путин провел кадровые перестановки в МВД

Президент Владимир Путин 31 августа подписал указ о кадровых перестановках в правоохранительных органах. Сразу несколько новых назначений произведены в Главном управлении МВД по Москве.

Обращает на себя внимание назначение начальником управления уголовного розыска (УУР), более известного как МУР, Михаила Ваничкина. В этом подразделении московской полиции он прошел все ступеньки служебной лестницы, был начальником отдела, замначальника УУР и теперь возглавил его. В разные годы Ваничкин возглавлял отдел по борьбе с бандитизмом МУРа, Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД, ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а последние девять лет, до ухода на пенсию, работал замминистра и курировал важнейшие подразделения в ведомстве.

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