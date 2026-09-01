МВД укрепилось династиями

Президент произвел новые назначения в системе МВД. В частности, начальником МУРа стал Михаил Ваничкин — племянник генерал-полковника полиции Михаила Ваничкина, много лет возглавлявшего самые важные подразделения полицейского ведомства и ушедшего на пенсию с поста замминистра. Новым замначальника ГУ МВД стал Олег Пауков, сын руководителя подмосковной полиции Виктора Паукова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Президент Владимир Путин 31 августа подписал указ о кадровых перестановках в правоохранительных органах.

Сразу несколько новых назначений произведены в Главном управлении МВД по Москве.

Обращает на себя внимание назначение начальником управления уголовного розыска (УУР), более известного как МУР, Михаила Ваничкина.

В легендарном подразделении московской полиции он прошел все ступеньки служебной лестницы, был начальником отдела, замначальника УУР и теперь возглавил его. Коллеги отзываются о нем как о настоящем профессионале. Интересно, что новый руководитель МУРа является племянником другого Михаила Ваничкина — генерал-полковника полиции в отставке, считавшегося одним из авторитетнейших в стране специалистов в области борьбы с оргпреступностью. В разные годы Ваничкин-старший возглавлял отдел по борьбе с бандитизмом МУРа, Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД, ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а последние девять лет, до ухода на пенсию, работал замминистра и курировал важнейшие подразделения в ведомстве.

Нужно отметить, что и родной сын отставного генерала Максим Ваничкин также служит в столичной полиции, занимая должность замначальника ГУ МВД по Москве по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан.

Замначальника ГУ МВД — начальником полиции назначен генерал-майор Олег Пауков.

До этого он возглавлял управление столичной полиции в Центральном административном округе. Он тоже является потомственным полицейским: его отец генерал-лейтенант полиции Виктор Пауков с 2014 года руководит ГУ МВД по Московской области.

Пауков-младший сменил в должности Владислава Новикова, который, в свою очередь, получил весьма ответственное назначение, став начальником оперативно-поискового бюро МВД — одного из самых секретных подразделений ведомства, которое часто называют полицейской разведкой.

Кроме того, фактически завершено формирование руководства созданной в 2026 году Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан. Михаил Казаков назначен заместителем начальника службы — начальником департамента цифрового развития. До этого он занимал должность заместителя руководителя департамента информационных технологий, связи и защиты информации МВД.

Александр Игорев