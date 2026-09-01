Двусторонние встречи, как всегда, стали главным смыслом встречи лидеров Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Заседание лидеров ШОС и так заранее предопределено ходом исторического процесса.

— Прошу передать привет и слова искренней поддержки верховному руководителю Исламской Республики Моджтабе Хосейни Хаменеи,— попросил президента Ирана господин Путин.

Да и вся встреча с Масудом Пезешкианом была исполнена и переполнена чувствами этой поддержки. Где еще, если не здесь, его могли и хотели поддержать? И кто еще?..

— Мы приветствовали заключение в июне этого года ирано-американского меморандума о прекращении огня, но, к сожалению, перемирие оказалось нестабильным и слишком хрупким,— сожалел Владимир Путин.— В этот тяжелый период пытаемся оказывать вам нужную помощь, мы с вами говорили на этот счет, нужные товары вам поставляем...

Подробнее — в репортаже Андрея Колесникова «Двустороннее восхваление легких»