Михаил Абызов назвал себя потерпевшим по делу о хищении $5 млн у РВК
Таганский райсуд Москвы приступил к рассмотрению второго уголовного дела бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова. Ему инкриминировали хищение $5 млн у Российской венчурной компании, которые были вложены в качестве инвестиций в проекты американской компании Alion Energy Inc. Свою вину подсудимый не признал, заявив о противоречивости выдвинутого обвинения.
Доставленный под конвоем 54-летний фигурант бодро сообщил, что имеет на иждивении двух несовершеннолетних детей и числится индивидуальным предпринимателем. В самом начале процесса представитель потерпевшего — АО «Российская венчурная компания» (РВК) просил приобщить к делу иск на сумму причиненного компании ущерба. Однако подсудимый высказался против. Господин Абызов заявил, что за те же события, которые легли в основу его уголовного дела, в 2024 году были осуждены член правления АО РВК Ян Рязанцев и соучредитель фонда Bright Capital Михаил Чучкевич. При этом к ним также предъявлялся аналогичный иск со стороны АО РВК. «Пока не ясно, в какой части он удовлетворен и оплачен, я возражаю»,— сказал подсудимый, назвавший заявленные требования двойным взысканием. Его адвокат добавил, что действия заявителя могут быть расценены как неосновательное обогащение, а потерпевший вправе обратиться с иском в порядке гражданского судопроизводства. Однако судья иск приняла, после чего прокурор огласил фабулу обвинения.
Подробнее — в материале «Ъ» «Михаил Абызов назвался потерпевшим».
В 2023 году Михаил Абызов был приговорен к 12-летнему сроку заключения по другому делу, связанному с хищением 4 млрд рублей у Сибирской энергетической компании «Сибэко» и «Региональных электрических сетей», а также с незаконным участием в предпринимательской деятельности. Таганский суд Москвы начал рассматривать второе уголовное дело против Михаила Абызова в августе 2026 года, но прокуратура огласила обвинение только 1 сентября 2026 года. В марте 2026 года его арест по делу о хищении 1,3 млрд рублей у Российской венчурной компании (РВК) был продлен до 15 июня 2026 года.
В рамках этого дела о хищении средств у РВК в марте 2024 года Ян Рязанцев, бывший директор департамента инвестиций и член правления РВК, и Михаил Чучкевич, соучредитель фонда Bright Capital, были осуждены Таганским судом на шесть и пять с половиной лет колонии соответственно. Им было инкриминировано мошенничество в особо крупном размере под видом инвестиций в американскую компанию Alion Energy Inc. В октябре 2024 года генеральный директор АО РВК Александр Повалко был осужден за злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия, и приговорен к четырем годам колонии.