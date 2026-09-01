Михаил Абызов назвал себя потерпевшим по делу о хищении $5 млн у РВК

Таганский райсуд Москвы приступил к рассмотрению второго уголовного дела бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова. Ему инкриминировали хищение $5 млн у Российской венчурной компании, которые были вложены в качестве инвестиций в проекты американской компании Alion Energy Inc. Свою вину подсудимый не признал, заявив о противоречивости выдвинутого обвинения.

Доставленный под конвоем 54-летний фигурант бодро сообщил, что имеет на иждивении двух несовершеннолетних детей и числится индивидуальным предпринимателем. В самом начале процесса представитель потерпевшего — АО «Российская венчурная компания» (РВК) просил приобщить к делу иск на сумму причиненного компании ущерба. Однако подсудимый высказался против. Господин Абызов заявил, что за те же события, которые легли в основу его уголовного дела, в 2024 году были осуждены член правления АО РВК Ян Рязанцев и соучредитель фонда Bright Capital Михаил Чучкевич. При этом к ним также предъявлялся аналогичный иск со стороны АО РВК. «Пока не ясно, в какой части он удовлетворен и оплачен, я возражаю»,— сказал подсудимый, назвавший заявленные требования двойным взысканием. Его адвокат добавил, что действия заявителя могут быть расценены как неосновательное обогащение, а потерпевший вправе обратиться с иском в порядке гражданского судопроизводства. Однако судья иск приняла, после чего прокурор огласил фабулу обвинения.

Подробнее — в материале «Ъ» «Михаил Абызов назвался потерпевшим».