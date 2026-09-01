Водительские удостоверения СТС разрешат предъявлять в MAX
Российские водители в скором времени смогут предъявлять ГИБДД сгенерированный в MAX QR-код вместо бумажного свидетельства о регистрации (СТС) и водительского удостоверения. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Желающим воспользоваться новой опцией недостаточно будет просто установить MAX — нужно еще и создать в приложении цифровой ID. Эксперты обращают внимание на то, что предложенная система не сможет работать в условиях, когда на дороге нет связи, а значит, споры между водителями и ГИБДД в этом случае неизбежны.
Возможность предъявления электронных документов до сих пор существовала только в приложении «Госуслуги.Авто» (запущено в 2021 году). Сначала в виде QR-кода были только свидетельства о регистрации, а в 2022 году кодами стали шифровать и водительские права. Все это время сохранялась обязанность водителей предъявлять по требованию инспекторов оригиналы документов, а если автомобилисты отказывались это делать, инспектор мог оштрафовать на 500 руб.
В прошлом году по поручению правительства были разработаны поправки к ПДД, в которых МВД предложило мессенджер MAX в качестве способа проверки документов, при этом QR-код юридически приравнивался к ним. Как поясняло ведомство, изменения направлены на «упрощение процедуры подтверждения права управления транспортным средством, а также цифровизацию отношений, связанных с безопасностью движения». Спустя год поправки подписал премьер Михаил Мишустин, соответствующее постановление было опубликовано на pravo.gov.ru 31 августа. Дополнительных комментариев в МВД или Минцифре не предоставили.
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МВД разработало поправки в Правила дорожного движения (ПДД), которые предусматривают возможность предъявления водительских прав и свидетельств о регистрации (СТС) в электронном виде через многофункциональный сервис обмена информацией с применением двухмерного штрихового кода при взаимодействии с порталом «Госуслуг». Эти изменения направлены на упрощение процедуры подтверждения права управления транспортным средством, а также на цифровизацию системы безопасности дорожного движения. Постановление правительства от 31 августа 2026 года разрешило использовать электронные документы, но в Минцифры отметили, что техническая возможность их предъявления в мессенджере Max будет реализована в ближайшие месяцы.
Функционал предъявления электронных документов в виде QR-кода уже присутствует в приложении «Госуслуги.Авто», которое было запущено в 2021 году совместно Минцифры и ГИБДД. Сначала в приложении можно было предъявлять только электронные СТС, а с 2022 года — и водительские права. Проект постановления правительства, которое разрешило предъявлять электронные водительские права и СТС в мессенджере Max, был представлен Минцифры 9 декабря 2025 года и также включал возможность предъявления других электронных документов, таких как свидетельства о рождении, пенсионные удостоверения и студенческие билеты.
Ранее, в июле 2023 года, Минцифры уже предлагало изменения в ПДД, которые приравнивали QR-коды к обычным документам, но тогда документ не был принят. В августе 2024 года думская фракция «Новых людей» также вносила законопроект, исключающий 500-рублевый штраф за забытые права и СТС при наличии их электронных версий, но он не был одобрен правительством из-за вопросов с доступом к интернету у инспекторов ГИБДД в отдаленных местностях.