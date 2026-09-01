Водительские удостоверения СТС разрешат предъявлять в MAX

Российские водители в скором времени смогут предъявлять ГИБДД сгенерированный в MAX QR-код вместо бумажного свидетельства о регистрации (СТС) и водительского удостоверения. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Желающим воспользоваться новой опцией недостаточно будет просто установить MAX — нужно еще и создать в приложении цифровой ID. Эксперты обращают внимание на то, что предложенная система не сможет работать в условиях, когда на дороге нет связи, а значит, споры между водителями и ГИБДД в этом случае неизбежны.

Возможность предъявления электронных документов до сих пор существовала только в приложении «Госуслуги.Авто» (запущено в 2021 году). Сначала в виде QR-кода были только свидетельства о регистрации, а в 2022 году кодами стали шифровать и водительские права. Все это время сохранялась обязанность водителей предъявлять по требованию инспекторов оригиналы документов, а если автомобилисты отказывались это делать, инспектор мог оштрафовать на 500 руб.

В прошлом году по поручению правительства были разработаны поправки к ПДД, в которых МВД предложило мессенджер MAX в качестве способа проверки документов, при этом QR-код юридически приравнивался к ним. Как поясняло ведомство, изменения направлены на «упрощение процедуры подтверждения права управления транспортным средством, а также цифровизацию отношений, связанных с безопасностью движения». Спустя год поправки подписал премьер Михаил Мишустин, соответствующее постановление было опубликовано на pravo.gov.ru 31 августа. Дополнительных комментариев в МВД или Минцифре не предоставили.

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