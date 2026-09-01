Введение цифровых водительских прав потребует новой инфраструктуры
Техническая возможность предъявлять водительские документы через QR-код в приложении MAX уже существует, однако для запуска сервиса потребуется развернуть инфраструктуру, которая позволит инспекторам считывать коды с помощью планшетов. Об этом «Ъ» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Как сообщили «Ъ» в пресс-службе МАХ, одной установки мессенджера для использования новой функции будет недостаточно: водителям потребуется создать в приложении цифровой ID. По замыслу сервиса, QR-код должен заменить бумажные документы и пластиковое водительское удостоверение при проверке на дороге.
При этом у участников рынка возникают вопросы к практической стороне нововведения. Капитан ГИБДД в отставке и основатель проекта «Подслушано у ДПС» Валентин Ильинов считает, что преимуществ по скорости проверки может быть немного. Кроме того, по его оценке, появление цифрового формата способно увеличить риск использования поддельных приложений и документов, имитирующих MAX.
Еще одной проблемой может стать отсутствие мобильного интернета на части дорог. Источник «Ъ» сообщил, что МВД обращало внимание на этот вопрос при подготовке нормативной базы: без связи инспектор сможет проверить номер водительского удостоверения через дежурного по рации, но не сможет оперативно сопоставить фотографию из цифрового документа с водителем.
Подробнее — в материале «Ъ» «Права домашнего хранения».
Капитан ГИБДД в отставке, основатель общественного проекта «Подслушано у ДПС» Валентин Ильинов в сентябре 2022 года заявлял, что электронные права удобнее, но могут породить новые проблемы, включая проверку достоверности QR-кода и самого приложения, особенно в условиях отсутствия интернета. Также он отмечал, что на дороге может возникнуть ситуация, когда у водителя сядет телефон, а зарядить его негде, что будет равносильно езде без прав. В 2026 году он подчеркнул, что не видит смысла в новом введении, так как разницы во времени между предъявлением физического удостоверения и цифрового QR-кода почти нет, а у инспектора может возникнуть больше поводов для сомнений.