Введение цифровых водительских прав потребует новой инфраструктуры

Техническая возможность предъявлять водительские документы через QR-код в приложении MAX уже существует, однако для запуска сервиса потребуется развернуть инфраструктуру, которая позволит инспекторам считывать коды с помощью планшетов. Об этом «Ъ» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Как сообщили «Ъ» в пресс-службе МАХ, одной установки мессенджера для использования новой функции будет недостаточно: водителям потребуется создать в приложении цифровой ID. По замыслу сервиса, QR-код должен заменить бумажные документы и пластиковое водительское удостоверение при проверке на дороге.

При этом у участников рынка возникают вопросы к практической стороне нововведения. Капитан ГИБДД в отставке и основатель проекта «Подслушано у ДПС» Валентин Ильинов считает, что преимуществ по скорости проверки может быть немного. Кроме того, по его оценке, появление цифрового формата способно увеличить риск использования поддельных приложений и документов, имитирующих MAX.

Еще одной проблемой может стать отсутствие мобильного интернета на части дорог. Источник «Ъ» сообщил, что МВД обращало внимание на этот вопрос при подготовке нормативной базы: без связи инспектор сможет проверить номер водительского удостоверения через дежурного по рации, но не сможет оперативно сопоставить фотографию из цифрового документа с водителем.

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