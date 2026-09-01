Верховный суд обязал платить НДС при ввозе в Россию товаров компаний-банкротов

При ввозе в Россию товаров нужно платить НДС, даже если продукция приобретена у компании-банкрота. К такому выводу пришла экономколлегия Верховного суда в рамках спора налоговиков с российской компанией, купившей оборудование у банкротящегося белорусского предприятия. Ранее арбитражные суды отменили начисление НДС, поскольку реализация банкротами своей продукции освобождена от уплаты такого налога и в России, и в Белоруссии, а на рынке ЕАЭС должны быть равные условия для оборота идентичных товаров.

История рассмотренного ВС спора началась в ноябре 2021 года, когда российская компания ООО «Гусь-Хрустальный леспромхоз» приобрела деревообрабатывающее оборудование у находящегося в процедуре банкротства белорусского предприятия «Вудвокер» и ввезла его в РФ. Исходя из того, что при покупке товаров у компании-банкрота НДС не взимается, предприятие не стало платить налог. Позднее налоговая инспекция провела проверку ООО и в январе 2024 года обязала компанию заплатить около 1 млн руб. НДС на ввезенные товары.

Подробнее — в материале «Ъ» «Выше производительность банкротного труда».