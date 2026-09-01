Выше производительность банкротного труда

При ввозе в Россию товаров нужно платить НДС, даже если продукция приобретена у компании-банкрота. К такому выводу пришла экономколлегия Верховного суда в рамках спора налоговиков с российской компанией, купившей оборудование у банкротящегося белорусского предприятия. Ранее арбитражные суды отменили начисление НДС, поскольку реализация банкротами своей продукции освобождена от уплаты такого налога и в России, и в Белоруссии, а на рынке ЕАЭС должны быть равные условия для оборота идентичных товаров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

История рассмотренного ВС спора началась в ноябре 2021 года, когда российская компания ООО «Гусь-Хрустальный леспромхоз» приобрела деревообрабатывающее оборудование у находящегося в процедуре банкротства белорусского предприятия «Вудвокер» и ввезла его в РФ. Исходя из того, что при покупке товаров у компании-банкрота НДС не взимается, предприятие не стало платить налог. Позднее налоговая инспекция провела проверку ООО и в январе 2024 года обязала компанию заплатить около 1 млн руб. НДС на ввезенные товары.

Есть ли НДС в ЕАЭС

«Гусь-Хрустальный леспромхоз» обжаловал решение налоговиков в Арбитражном суде Владимирской области, и тот в июне 2025 года удовлетворил иск. Во-первых, пояснил суд, продажа товаров банкротящимися компаниями не облагается НДС как по российскому, так и по белорусскому налоговому законодательству.

А во-вторых, говорится в решении, применение НДС к товарам, импортированным из стран ЕАЭС, при условии освобождения от такого налога оборота идентичных товаров на территории РФ противоречит международным договорам и приводит к неравным рыночным условиям на товарном рынке ЕАЭС. В связи с этим налоговые претензии были признаны неправомерными. Апелляция и окружная кассация с этим согласились, указав, что раз банкроты освобождены от уплаты НДС, то и импортеры их продукции не должны платить налог.

3,5 триллиона рублей НДС от импорта товаров поступило в российский бюджет в 2025 году, по данным ФТС

ФНС обжаловала эту позицию, и дело передали в экономколлегию ВС. По итогам рассмотрения спора коллегия поддержала доводы налоговиков. ВС посчитал, что арбитражные суды не учли положение протокола к договору о ЕАЭС, по которому косвенные налоги исчисляются по ставкам государства, куда были импортированы товары. Согласно Налоговому кодексу РФ, НДС облагаются операции по внутренней реализации и операции по ввозу товаров в страну, то есть это разные объекты налогообложения, пояснила экономколлегия.

Уплата налога при ввозе в страну «обеспечивает реализацию принципа страны назначения», по которому «НДС взимается со всех товаров, которые ввозятся в страну для конечного потребления вне зависимости от места их производства», говорится в определении ВС. К тому же НДС в данном случае уплачивает не продавец, а импортер. Таким образом, банкротная льгота действует только для «внутренней реализации» и не распространяется на импорт товаров на территорию другой страны ЕАЭС, заключила коллегия. В итоге решения нижестоящих судов были отменены, а доначисление налога признано законным.

“Ъ” обратился за комментариями в ФНС РФ и «Гусь-Хрустальный леспромхоз».

Национальный приоритет

Подобный вопрос впервые оказался на рассмотрении экономколлегии ВС, говорит старший консультант налоговой практики O2-Stream Иван Снегирев. Он отмечает, что ранее единообразного подхода в судах по такой категории дел не было. Решение ВС, скорее всего, станет для нижестоящих судов обязательным прецедентом, а выводы из него будут актуальны для целого ряда налогоплательщиков, указывает старший юрист налоговой практики юрфирмы «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Роман Билык.

Прямые финансовые потери, по его словам, решение ВС повлечет для тех импортеров, которые не могут принять ввозной НДС к вычету. В частности, к ним относятся юрлица и ИП на специальных налоговых режимах (УСН, патент), а также импортеры тех товаров, которые облагаются НДС при ввозе, но освобождаются от него при последующей реализации в России (некоторые виды медицинских изделий без регистрационного удостоверения на момент ввоза и др.), перечисляет господин Билык. Для них стоимость приобретаемых активов у банкротов из стран ЕАЭС возрастет на полную сумму НДС.

Само решение ВС юристы оценивают по-разному. Иван Снегирев считает юридически корректными выводы ВС, соглашаясь, что «банкротная льгота» не работает применительно к импорту, так как ввозной НДС платит не банкрот. Между тем партнер юрфирмы Denuo Игорь Венедиктов указывает, что новая позиция ВС расходится с прежней практикой высшей инстанции. По его мнению, разграничивать «импорт» и «реализацию» здесь неправильно, ведь смысл договора о ЕАЭС как раз в уравнивании их налоговых последствий, что предполагает сравнение импорта из страны союза с реализацией этих же товаров в стране-импортере.

Схожей точки зрения придерживается и Роман Билык. На его взгляд, позиция ВС юридически последовательна только с точки зрения российского налогового законодательства, но входит в противоречие с положениями договора о ЕАЭС, в частности с принципом национального режима (недискриминации).

В результате для товара, купленного у белорусского банкрота, создается менее благоприятный налоговый режим по сравнению с товаром, приобретенным у российского банкрота при аналогичных обстоятельствах, поясняет господин Билык.

Следствием этой позиции экономколлегии станет увеличение издержек бизнеса, который видит для себя коммерческую возможность в приобретении оборудования на торгах у иностранных контрагентов из ЕАЭС, находящихся в предбанкротном или банкротном состоянии, объясняет Иван Снегирев. Кроме того, предупреждает юрист, у таких покупателей-импортеров появляются риски наложения пеней и штрафов, причем за период, когда компания добросовестно ориентировалась на позицию нижестоящих судов о применении льготы. К тому же позиция ВС по текущему спору сформулирована слишком широко, полагает Игорь Венедиктов: возникает риск, что в последующем налоговики будут оспаривать применение и других внутренних льгот по НДС при ввозе товаров из стран ЕАЭС.

Ян Назаренко