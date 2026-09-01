В Петербурге открыли центр разработки беспилотных систем для транспорта

В Петербурге появилась площадка для разработки и испытаний интеллектуальных систем управления рельсовым транспортом. Инжиниринговый центр компании «ТМХ ТМ» будет заниматься технологиями автоматизации и безопасности, сообщил вице-губернатор города Кирилл Поляков.

Центр сможет проводить полный цикл работ — от проектирования до испытаний. Среди направлений — бортовая аппаратура, трамвайная автоматика, системы диспетчерского управления и автоматические двери на станциях.

По словам господина Полякова, открытие центра позволит разрабатывать и тестировать новые решения непосредственно в Петербурге, а затем быстрее внедрять их в городской транспорт.

«Трансмашхолдинг» также участвует в обновлении вагонного парка петербургского метро. Сейчас на линиях работают около 400 вагонов «Балтиец», еще примерно 550 вагонов предусмотрены следующими поставками.

Карина Дроздецкая