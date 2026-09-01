Первая встреча Путина и Пашиняна после выборов в Армении: о чем говорили лидеры

Владимир Путин встретился с Николом Пашиняном на саммите ШОС в Бишкеке впервые после июньских выборов в Армении. Тогда победила правящая партия «Гражданский договор» во главе с премьером Пашиняном. Президент России снова попросил поскорее определиться с выбором — ЕС или ЕАЭС, а премьер Армении снова заявил о заинтересованности страны в хороших отношениях с РФ. Основные заявления господина Путина и господина Пашиняна — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Никол Пашинян и Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Никол Пашинян и Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Владимир Путин

Россия — основной торгово-экономический партнер Армении. С начала 2026 года товарооборот между странами составил $2,5 млрд.

ВВП Армении за время членства в ЕАЭС вырос втрое, экспорт в страны союза вырос в 10 раз.

Российские компании являются крупнейшими налогоплательщиками в бюджет Армении, укрепляют энергобезопасность страны.

Россия всегда выступает за развитие дружественных и взаимовыгодных отношений с Арменией. У стран совместные проекты в сфере мирного атома, транспорта и цифровой экономики.

Стремление Армении в ЕС — законное право страны, но это создает сложности, обусловленные в том числе пребыванием в ЕАЭС.

Чем быстрее Армения определится в вопросе вступления в ЕС, тем лучше, Москве надо понять, как развивать отношения дальше.

Если Армения примет закон о начале процедуры вступления в другую организацию, то это означает заявление о выходе из ЕАЭС.

Нужно дать выбор народу Армении в вопросе вступления в ЕС и спросить, чего хотят люди.

Никол Пашинян

Армения не видит в стремлении в Евросоюз нарушений договоренностей с Россией и ЕАЭС.

Армения заинтересована в развитии отношений с Россией.

Армения отказывается от идеи проведения референдума о членстве в ЕС, приняв соответствующий закон.

Анна Токарева