Первая встреча Путина и Пашиняна после выборов в Армении: о чем говорили лидеры
Путин предложил провести референдум о вступлении Армении в ЕС, Пашинян отказался
Владимир Путин встретился с Николом Пашиняном на саммите ШОС в Бишкеке впервые после июньских выборов в Армении. Тогда победила правящая партия «Гражданский договор» во главе с премьером Пашиняном. Президент России снова попросил поскорее определиться с выбором — ЕС или ЕАЭС, а премьер Армении снова заявил о заинтересованности страны в хороших отношениях с РФ. Основные заявления господина Путина и господина Пашиняна — в подборке «Ъ».
Никол Пашинян и Владимир Путин
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
Владимир Путин
- Россия — основной торгово-экономический партнер Армении. С начала 2026 года товарооборот между странами составил $2,5 млрд.
- ВВП Армении за время членства в ЕАЭС вырос втрое, экспорт в страны союза вырос в 10 раз.
- Российские компании являются крупнейшими налогоплательщиками в бюджет Армении, укрепляют энергобезопасность страны.
- Россия всегда выступает за развитие дружественных и взаимовыгодных отношений с Арменией. У стран совместные проекты в сфере мирного атома, транспорта и цифровой экономики.
- Стремление Армении в ЕС — законное право страны, но это создает сложности, обусловленные в том числе пребыванием в ЕАЭС.
- Чем быстрее Армения определится в вопросе вступления в ЕС, тем лучше, Москве надо понять, как развивать отношения дальше.
- Если Армения примет закон о начале процедуры вступления в другую организацию, то это означает заявление о выходе из ЕАЭС.
- Нужно дать выбор народу Армении в вопросе вступления в ЕС и спросить, чего хотят люди.
Никол Пашинян
- Армения не видит в стремлении в Евросоюз нарушений договоренностей с Россией и ЕАЭС.
- Армения заинтересована в развитии отношений с Россией.
- Армения отказывается от идеи проведения референдума о членстве в ЕС, приняв соответствующий закон.