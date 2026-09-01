На ВЭФ обсудили результаты стимулирования инвестиций на Дальнем Востоке

Составлено ИИ-Ассистентъ

В преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ), который начинается 1 сентября, глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в интервью «Коммерсанту» рассказал о стратегии развития Дальнего Востока и Арктики, а также о планах по привлечению инвестиций в эти макрорегионы, и о новом подходе к созданию единого преференциального режима. Стратегия развития Дальнего Востока до 2030 года с прогнозом до 2036 года, определяющая направление развития почти половины страны на следующее десятилетие, внесена в правительство и будет принята в ближайшие дни. Согласно этой стратегии, годовой объем инвестиций увеличится с 4,1 трлн руб. в 2024 году до 9,2 трлн руб. к 2036 году, а общий объем внебюджетных вложений до 2030 года планируется нарастить до 12 трлн руб.

Минвостокразвития для стимулирования инвестиций предлагает новый закон о единой территории опережающего развития (ЕТОР), который сделает весь Дальний Восток и Арктику единой преференциальной зоной для бизнеса, он должен быть принят до конца 2026 года. В рамках этого механизма инвесторы смогут выбирать конкретные преференции с учетом специфики проекта, а действующие льготные режимы (ТОР, Свободный порт Владивосток) будут сохранены и дополнены новыми возможностями. Ранее, в 2025 году, Счетная палата раскритиковала работу дальневосточных преференциальных режимов за их недостаточную эффективность и отсутствие единой системы мер поддержки.

За последние пять лет объем инвестиций в экономику Дальнего Востока составил 13,7 трлн руб., при этом объем инвестиций в проекты с господдержкой вырос в 2,4 раза, достигнув 10 трлн руб., а фактически вложенные средства увеличились более чем в 4,5 раза, до 5 трлн руб. Количество резидентов, реализующих проекты с государственной поддержкой, выросло в 1,3 раза и превысило 2,8 тыс. компаний. На Дальнем Востоке реализуется около 2,9 тыс. инвестпроектов с общим объемом заявленных инвестиций в 10,6 трлн руб., из которых осуществлено 5,1 трлн руб.

Предполагается, что продление возможности уплаты резидентами территорий опережающего развития (ТОР) и Свободного порта Владивосток (СПВ) пониженных страховых взносов до конца 2030 года будет возможно при условии зарплаты выше средней по отрасли и только для жителей Дальнего Востока и Арктики. Также в режиме Курильских островов планируется смягчить условия предоставления льгот, сняв запрет на применение налоговых преференций новыми компаниями, в которых более 50% принадлежат уже существующим организациям, зарегистрированным на Курилах до 1 января 2022 года.