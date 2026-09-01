Льготы на пересчет

Проблемы реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке обсуждались в первый день Восточного экономического форума (ВЭФ). Как показали опросы бизнеса, на фоне дорогих кредитов и трудностей с рынками сбыта инвесторы видят необходимость в расширении налоговых льгот. При этом оценки бюджетного эффекта от уже действующих в макрорегионе преференций оказались неоднозначными в силу разных подходов ведомств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Инвестиционная политика на Дальнем Востоке стала темой первого дня ВЭФ, стартовавшего 1 сентября. Из представленных Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики результатов опроса следовало, что инвесторы, несмотря на действующие преференции в макрорегионе, сталкиваются с целым рядом проблем. Прежде всего речь идет о недоступности кредитов из-за высокой ключевой ставки, о недостаточности льгот для запуска новых производств, об отсутствии рынка сбыта продукции. Как отметил директор департамента сопровождения реализации инвестпроектов корпорации Виталий Пономарев, проблемы с поиском рынков сбыта выделены инвесторами впервые.

Для улучшения ситуации компании просят расширять налоговые льготы и упрощать порядок их применения.

Как показало обсуждение, оценки ведомствами действующих льгот оказались неоднозначными. Так, начальник межрегиональной инспекции ФНС по ДФО Андрей Белый сообщил, что с 2020 года резиденты дальневосточных префрежимов получили порядка 400 млрд руб. налоговых преференций и обеспечили поступление в бюджет 821 млрд руб. налогов и страховых взносов. При этом, добавил он, с учетом возмещения инвесторам НДС (за тот же период около 909 млрд руб.), в итоге сальдо поступлений оказалось отрицательным (минус 88 млрд руб.). На этом фоне, по мнению Андрея Белого, необходимо внимательно контролировать налоговые расходы государства — исполняют ли резиденты взятые на себя обязательства и нет ли случаев использования такого статуса для налоговой оптимизации.

У Минвостокразвития цифры оказались иные. По словам главы департамента господдержки и технологического развития Сергея Литвякова, за десять лет предоставлено 370 млрд руб. льгот, а объем уплаченных резидентами налогов составил более 720 млрд руб. При этом с подходом инспекции ФНС к оценке бюджетных эффектов в Минвостокразвития не согласны.

Как пояснил “Ъ” глава ведомства Алексей Чекунков, «это все равно что сказать, что любой молодой человек — убыток для экономики, потому что его было дорого кормить, учить и одевать».

По его словам, у предприятий другой жизненный цикл, по которому корректно рассчитывать экономическую эффективность. Необходимо, подчеркивает господин Чекунков, разделять налоговое стимулирование через префрежимы и общий механизм возмещения НДС при капитальном строительстве. Он поясняет, что в экономике в целом баланс между уплатой и возмещением НДС всегда глубоко положительный в пользу государства. Но этот баланс формируется, когда предприятие уже создано и работает, на инвестиционной же стадии государство фактически авансирует инвестора, возмещает НДС на капитальные расходы. Сейчас, добавил министр, Дальний Восток проходит масштабную инвестиционную фазу — реализуются тысячи новых проектов общей стоимостью свыше 15 трлн руб.

В целом, как отметила на форуме управляющий директор ВЭБ.РФ Майя Волкова, финансовые меры поддержки все-таки не безграничны — государству стоит сменить фокус на меры по снижению рисков и административных барьеров. Прежде всего речь идет о справедливом распределении рисков в инфраструктурных проектах, в частности, строящихся в рамках государственно-частного партнерства. Также Майя Волкова назвала необходимой приоритизацию бюджетных ресурсов на проекты с наибольшим стратегическим, социально-экономическим и технологическим эффектом.

Звучали и более точечные предложения.

Так, директор по взаимодействию с госорганами и региональным программам ГК «Дело» Станислав Воронов предложил создать механизм «малой фабрики финансирования» — для проектов, которые не проходят по критериям «основной» фабрики. Поясним, речь идет о механизме финансирования крупных проекта за счет привлекаемых ВЭБ.РФ синдицированных кредитов по льготным ставкам. В частности, как следовало из слов Станислава Воронова, такой механизм мог бы стать актуальным для логистических проектов на фоне высоких кредитных ставок.

Венера Петрова, Владивосток