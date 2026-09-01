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Льготы на пересчет

На ВЭФ обсудили проблемы и результаты стимулирования инвестиций на Дальнем Востоке

Проблемы реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке обсуждались в первый день Восточного экономического форума (ВЭФ). Как показали опросы бизнеса, на фоне дорогих кредитов и трудностей с рынками сбыта инвесторы видят необходимость в расширении налоговых льгот. При этом оценки бюджетного эффекта от уже действующих в макрорегионе преференций оказались неоднозначными в силу разных подходов ведомств.

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Инвестиционная политика на Дальнем Востоке стала темой первого дня ВЭФ, стартовавшего 1 сентября. Из представленных Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики результатов опроса следовало, что инвесторы, несмотря на действующие преференции в макрорегионе, сталкиваются с целым рядом проблем. Прежде всего речь идет о недоступности кредитов из-за высокой ключевой ставки, о недостаточности льгот для запуска новых производств, об отсутствии рынка сбыта продукции. Как отметил директор департамента сопровождения реализации инвестпроектов корпорации Виталий Пономарев, проблемы с поиском рынков сбыта выделены инвесторами впервые.

Для улучшения ситуации компании просят расширять налоговые льготы и упрощать порядок их применения.

Как показало обсуждение, оценки ведомствами действующих льгот оказались неоднозначными. Так, начальник межрегиональной инспекции ФНС по ДФО Андрей Белый сообщил, что с 2020 года резиденты дальневосточных префрежимов получили порядка 400 млрд руб. налоговых преференций и обеспечили поступление в бюджет 821 млрд руб. налогов и страховых взносов. При этом, добавил он, с учетом возмещения инвесторам НДС (за тот же период около 909 млрд руб.), в итоге сальдо поступлений оказалось отрицательным (минус 88 млрд руб.). На этом фоне, по мнению Андрея Белого, необходимо внимательно контролировать налоговые расходы государства — исполняют ли резиденты взятые на себя обязательства и нет ли случаев использования такого статуса для налоговой оптимизации.

У Минвостокразвития цифры оказались иные. По словам главы департамента господдержки и технологического развития Сергея Литвякова, за десять лет предоставлено 370 млрд руб. льгот, а объем уплаченных резидентами налогов составил более 720 млрд руб. При этом с подходом инспекции ФНС к оценке бюджетных эффектов в Минвостокразвития не согласны.

Как пояснил “Ъ” глава ведомства Алексей Чекунков, «это все равно что сказать, что любой молодой человек — убыток для экономики, потому что его было дорого кормить, учить и одевать».

По его словам, у предприятий другой жизненный цикл, по которому корректно рассчитывать экономическую эффективность. Необходимо, подчеркивает господин Чекунков, разделять налоговое стимулирование через префрежимы и общий механизм возмещения НДС при капитальном строительстве. Он поясняет, что в экономике в целом баланс между уплатой и возмещением НДС всегда глубоко положительный в пользу государства. Но этот баланс формируется, когда предприятие уже создано и работает, на инвестиционной же стадии государство фактически авансирует инвестора, возмещает НДС на капитальные расходы. Сейчас, добавил министр, Дальний Восток проходит масштабную инвестиционную фазу — реализуются тысячи новых проектов общей стоимостью свыше 15 трлн руб.

В целом, как отметила на форуме управляющий директор ВЭБ.РФ Майя Волкова, финансовые меры поддержки все-таки не безграничны — государству стоит сменить фокус на меры по снижению рисков и административных барьеров. Прежде всего речь идет о справедливом распределении рисков в инфраструктурных проектах, в частности, строящихся в рамках государственно-частного партнерства. Также Майя Волкова назвала необходимой приоритизацию бюджетных ресурсов на проекты с наибольшим стратегическим, социально-экономическим и технологическим эффектом.

Звучали и более точечные предложения.

Так, директор по взаимодействию с госорганами и региональным программам ГК «Дело» Станислав Воронов предложил создать механизм «малой фабрики финансирования» — для проектов, которые не проходят по критериям «основной» фабрики. Поясним, речь идет о механизме финансирования крупных проекта за счет привлекаемых ВЭБ.РФ синдицированных кредитов по льготным ставкам. В частности, как следовало из слов Станислава Воронова, такой механизм мог бы стать актуальным для логистических проектов на фоне высоких кредитных ставок.

Венера Петрова, Владивосток

Фотогалерея

ВЭФ-2026

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Участие в форуме подтвердили делегации из 80 государств, включая Китай, Индию, ОАЭ, Японию и Монголию. Единственным иностранным главой государства заявлен президент Индонезии Прабово Субианто &lt;br>На фото: гости форума в павильоне Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Воин»

Участие в форуме подтвердили делегации из 80 государств, включая Китай, Индию, ОАЭ, Японию и Монголию. Единственным иностранным главой государства заявлен президент Индонезии Прабово Субианто
На фото: гости форума в павильоне Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Воин»

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Отработка приемов первой помощи на церемонии открытия павильона центра «Воин» &lt;br>На фото: вице-премьер—полпред президента в ДФО Юрий Трутнев (справа) и губернатор Приморского края Олег Кожемяко (второй слева)

Отработка приемов первой помощи на церемонии открытия павильона центра «Воин»
На фото: вице-премьер—полпред президента в ДФО Юрий Трутнев (справа) и губернатор Приморского края Олег Кожемяко (второй слева)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Обучение тактической медицине на выставке «Улица Дальнего Востока»

Обучение тактической медицине на выставке «Улица Дальнего Востока»

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Зарубежные гости учатся управлять БПЛА на симуляторе

Зарубежные гости учатся управлять БПЛА на симуляторе

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Старт демонстрационной программы «Единоборства всей России»

Старт демонстрационной программы «Единоборства всей России»

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Церемония открытия выставки «Улица Дальнего Востока»

Церемония открытия выставки «Улица Дальнего Востока»

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Стенд «Россия — Китай. Добрые соседи!»

Стенд «Россия — Китай. Добрые соседи!»

Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ  /  купить фото

Стенд банка ПСБ

Стенд банка ПСБ

Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ  /  купить фото

Сборка БПЛА в павильоне центра «Воин»

Сборка БПЛА в павильоне центра «Воин»

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Чайная церемония у стенда банка ПСБ

Чайная церемония у стенда банка ПСБ

Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ  /  купить фото

Стенд Министерства спорта РФ

Стенд Министерства спорта РФ

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Разминка на территории Дальневосточного федерального университета

Разминка на территории Дальневосточного федерального университета

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

VR-симулятор в павильоне центра «Воин»

VR-симулятор в павильоне центра «Воин»

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Стенд проекта «Душа России». Неваляшка

Стенд проекта «Душа России». Неваляшка

Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ  /  купить фото

Стенд Russia Today. Помойное ведро

Стенд Russia Today. Помойное ведро

Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ  /  купить фото

Стенд под названием «15 злобных зрителей RT»

Стенд под названием «15 злобных зрителей RT»

Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ  /  купить фото

Свежий номер газеты «Коммерсантъ»

Свежий номер газеты «Коммерсантъ»

Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ  /  купить фото

Тигр в кубе

Тигр в кубе

Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ  /  купить фото

Интерактив для гостей

Интерактив для гостей

Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ  /  купить фото

Традиционно русские угощения на форуме

Традиционно русские угощения на форуме

Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ  /  купить фото

Гостья форума в русском кокошнике

Гостья форума в русском кокошнике

Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ  /  купить фото

Лестница Дальневосточного федерального университета

Лестница Дальневосточного федерального университета

Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ  /  купить фото

На фотозоне

На фотозоне

Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ  /  купить фото

Вице-премьер — полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев (второй справа) и губернатор Приморского края Олег Кожемяко (второй слева) на церемонии открытия павильона Центра военно-патриотического воспитания «Воин»

Вице-премьер — полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев (второй справа) и губернатор Приморского края Олег Кожемяко (второй слева) на церемонии открытия павильона Центра военно-патриотического воспитания «Воин»

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Выставка «Символы триумфа» на стенде Минспорта РФ. В витрине — награды советских спортсменов с соревнований второй половины ХХ века

Выставка «Символы триумфа» на стенде Минспорта РФ. В витрине — награды советских спортсменов с соревнований второй половины ХХ века

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Открытие выставки «Улица Дальнего Востока»

Открытие выставки «Улица Дальнего Востока»

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Выставка в рамках форума

Выставка в рамках форума

Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ  /  купить фото

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Участие в форуме подтвердили делегации из 80 государств, включая Китай, Индию, ОАЭ, Японию и Монголию. Единственным иностранным главой государства заявлен президент Индонезии Прабово Субианто
На фото: гости форума в павильоне Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Воин»

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Отработка приемов первой помощи на церемонии открытия павильона центра «Воин»
На фото: вице-премьер—полпред президента в ДФО Юрий Трутнев (справа) и губернатор Приморского края Олег Кожемяко (второй слева)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Обучение тактической медицине на выставке «Улица Дальнего Востока»

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Зарубежные гости учатся управлять БПЛА на симуляторе

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Старт демонстрационной программы «Единоборства всей России»

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Церемония открытия выставки «Улица Дальнего Востока»

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Стенд «Россия — Китай. Добрые соседи!»

Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ  /  купить фото

Стенд банка ПСБ

Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ  /  купить фото

Сборка БПЛА в павильоне центра «Воин»

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Чайная церемония у стенда банка ПСБ

Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ  /  купить фото

Стенд Министерства спорта РФ

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Разминка на территории Дальневосточного федерального университета

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

VR-симулятор в павильоне центра «Воин»

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Стенд проекта «Душа России». Неваляшка

Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ  /  купить фото

Стенд Russia Today. Помойное ведро

Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ  /  купить фото

Стенд под названием «15 злобных зрителей RT»

Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ  /  купить фото

Свежий номер газеты «Коммерсантъ»

Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ  /  купить фото

Тигр в кубе

Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ  /  купить фото

Интерактив для гостей

Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ  /  купить фото

Традиционно русские угощения на форуме

Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ  /  купить фото

Гостья форума в русском кокошнике

Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ  /  купить фото

Лестница Дальневосточного федерального университета

Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ  /  купить фото

На фотозоне

Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ  /  купить фото

Вице-премьер — полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев (второй справа) и губернатор Приморского края Олег Кожемяко (второй слева) на церемонии открытия павильона Центра военно-патриотического воспитания «Воин»

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Выставка «Символы триумфа» на стенде Минспорта РФ. В витрине — награды советских спортсменов с соревнований второй половины ХХ века

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Открытие выставки «Улица Дальнего Востока»

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Выставка в рамках форума

Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ  /  купить фото

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