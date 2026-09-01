В Мурманске ограничат мобильную связь 5 сентября
В Мурманске 5 сентября ограничат работу мобильного интернета и связи в районе проведения спортивного фестиваля «Гольфстрим». Об этом сообщила председатель регионального комитета по физической культуре и спорту Ирина Цыганкова.
Меры власти объяснили обеспечением безопасности участников и гостей мероприятия
Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ
Меры власти объяснили обеспечением безопасности участников и гостей мероприятия. Кроме того, на время фестиваля перекроют мост через Кольский залив. Ограничение движения будет действовать с 00:00 до 16:00 5 сентября.