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В Мурманске ограничат мобильную связь 5 сентября

В Мурманске 5 сентября ограничат работу мобильного интернета и связи в районе проведения спортивного фестиваля «Гольфстрим». Об этом сообщила председатель регионального комитета по физической культуре и спорту Ирина Цыганкова.

Меры власти объяснили обеспечением безопасности участников и гостей мероприятия

Меры власти объяснили обеспечением безопасности участников и гостей мероприятия

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Меры власти объяснили обеспечением безопасности участников и гостей мероприятия

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Меры власти объяснили обеспечением безопасности участников и гостей мероприятия. Кроме того, на время фестиваля перекроют мост через Кольский залив. Ограничение движения будет действовать с 00:00 до 16:00 5 сентября.

Карина Дроздецкая

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