Продажи сладких настоек в России выросли за полгода более чем на 21%

Составлено ИИ-Ассистентъ

В 2025 году производство алкогольных коктейлей в России увеличилось на 11,53% год к году, составив 2,56 млн декалитров, несмотря на почти четырехкратный рост акциза на такую продукцию в 2024 году. Этот сегмент обгоняет по популярности ром и джин, а также демонстрирует активный рост благодаря новым игрокам на рынке. Так, Ladoga увеличила выпуск почти в 309 раз, а Новокузнецкий ликероводочный завод — более чем в 17 раз.

Продажи аперитивов в России в январе—ноябре 2025 года выросли на 50,2%, достигнув 1,48 млн декалитров. Владелец Калужского ликероводочного завода Павел Победкин отмечает, что аперитивы являются самой быстрорастущей категорией, а президент группы Ladoga Вениамин Грабар связывает рост с миграцией потребителей от вина и увеличением доли российских аперитивов с 76,6% до 86,1%. В январе 2026 года продажи крепкого алкоголя в России выросли на 4,1% год к году, до 10 млн декалитров, в том числе водки — на 1,9%, до 6 млн дал, и ликеро-водочных изделий — на 17,7% до 1,71 млн дал.