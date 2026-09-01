Продажи сладких настоек в России выросли за полгода более чем на 21%
В январе—июле 2026 года розничные продажи сладких настоек в России увеличились на 21,5% год к году, до 2,44 млн декалитров (дал), следует из данных участников алкогольного рынка. Сладкие настойки стали одной из самых быстро растущих категорий, хотя в целом российский рынок спиртного демонстрирует спад.
Рост продаж сладких и полусладких настоек совпадает с развитием домашнего коктейльного потребления, отмечают эксперты. Снижение посещаемости заведений общепита создает дополнительный фон для развития домашнего формата.
Подробности — в материале «Сахар настоялся».
В 2025 году производство алкогольных коктейлей в России увеличилось на 11,53% год к году, составив 2,56 млн декалитров, несмотря на почти четырехкратный рост акциза на такую продукцию в 2024 году. Этот сегмент обгоняет по популярности ром и джин, а также демонстрирует активный рост благодаря новым игрокам на рынке. Так, Ladoga увеличила выпуск почти в 309 раз, а Новокузнецкий ликероводочный завод — более чем в 17 раз.
Продажи аперитивов в России в январе—ноябре 2025 года выросли на 50,2%, достигнув 1,48 млн декалитров. Владелец Калужского ликероводочного завода Павел Победкин отмечает, что аперитивы являются самой быстрорастущей категорией, а президент группы Ladoga Вениамин Грабар связывает рост с миграцией потребителей от вина и увеличением доли российских аперитивов с 76,6% до 86,1%. В январе 2026 года продажи крепкого алкоголя в России выросли на 4,1% год к году, до 10 млн декалитров, в том числе водки — на 1,9%, до 6 млн дал, и ликеро-водочных изделий — на 17,7% до 1,71 млн дал.