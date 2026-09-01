В Беслане началась трехдневная вахта памяти жертв теракта
Во вторник, 1 сентября, в Беслане начались ежегодные траурные мероприятия — трехдневная вахта памяти по погибшим в теракте 2004 года. По данным республиканского МВД, в первый день школу №1 посетили более 2,2 тыс. человек. И все они хорошо помнят, что случилось здесь 22 года назад, убедилась корреспондент “Ъ” Наталья Костарнова.
«В нашей стране сегодня отмечают День знаний»,— объявил утром 1 сентября ведущий теленовостей. Но в одном регионе праздничные линейки пройдут только 4 сентября. В Северной Осетии вот уже 22 года считают 1 сентября траурной датой — это День скорби о жертвах теракта в школе №1 города Беслана. Утром, когда по всей России прозвучали первые звонки на уроки, здесь началась трехдневная вахта памяти — по числу дней, которые более 1,1 тыс. заложников провели под прицелом террористов.
Мероприятия открылись литургией в храме Новомучеников и Исповедников Российских, возведенном во дворе разрушенной школы. Храм-на-крови, как его еще называют, начали строить в 2012 году на пожертвования, но до сих пор не завершили: прямо над алтарем нависают строительные леса. На службу собрались два десятка человек, в основном женщины. Среди них строгим черным одеянием выделяется настоятельница Аланского Богоявленского женского монастыря игуменья Нонна. С того страшного сентября она не пропустила ни одной поминальной службы по заложникам (а до 2023 года они проходили в спортзале). Ее монастырь, единственный женский в Осетии,— ровесник бесланской трагедии, его начали строить в июле 2004 года. У обители не было даже стен, но люди, потерявшие детей, практически сразу пришли к монахиням. Матушка Нонна вспоминает, что все они задавали один страшный вопрос: «Где был Бог, когда это происходило?» Игуменья отвечала им: «Бог был там. Был в зале и вместе с ними страдал».
Подробнее — в репортаже «Ъ» «Сколько нерожденных детей, сколько поломанных жизней».
В 2025 году в Беслане прошли 49 мероприятий в память о погибших, включая открытие первой очереди интерактивного музея в сентябре. Президент Владимир Путин поручил продолжить программу социально-экономического развития Беслана, включая реабилитацию семей жертв теракта, подчеркнув, что это общероссийская боль, о которой нельзя забывать.
Программа помощи пострадавшим в теракте в Беслане была продлена до 2030 года, и на оплату специализированной медпомощи, реабилитации и санаторно-курортного лечения жертв в период 2021–2028 годов выделено 603,3 млн рублей. Ежегодно в Беслане проходит трехдневная вахта памяти, которая заканчивается 3 сентября на мемориале «Город ангелов», где под метроном зачитывают имена сотен погибших.
По случаю дней памяти в Беслане с 1 по 3 сентября ограничивается движение транспорта, в частности, на участках улиц Джибилова и Героев. Дополнительные ограничения вводятся 3 сентября в связи с прохождением крестного хода от школы №1 до мемориального кладбища «Город ангелов».