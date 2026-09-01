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«Сколько нерожденных детей, сколько поломанных жизней»

В Беслане началась трехдневная вахта памяти жертв теракта

Во вторник, 1 сентября, в Беслане начались ежегодные траурные мероприятия — трехдневная вахта памяти по погибшим в теракте 2004 года. По данным республиканского МВД, в первый день школу №1 посетили более 2,2 тыс. человек. И все они хорошо помнят, что случилось здесь 22 года назад, убедилась корреспондент “Ъ” Наталья Костарнова.

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

«В нашей стране сегодня отмечают День знаний»,— объявил утром 1 сентября ведущий теленовостей. Но в одном регионе праздничные линейки пройдут только 4 сентября. В Северной Осетии вот уже 22 года считают 1 сентября траурной датой — это День скорби о жертвах теракта в школе №1 города Беслана. Утром, когда по всей России прозвучали первые звонки на уроки, здесь началась трехдневная вахта памяти — по числу дней, которые более 1,1 тыс. заложников провели под прицелом террористов.

Мероприятия открылись литургией в храме Новомучеников и Исповедников Российских, возведенном во дворе разрушенной школы. Храм-на-крови, как его еще называют, начали строить в 2012 году на пожертвования, но до сих пор не завершили: прямо над алтарем нависают строительные леса. На службу собрались два десятка человек, в основном женщины. Среди них строгим черным одеянием выделяется настоятельница Аланского Богоявленского женского монастыря игуменья Нонна. С того страшного сентября она не пропустила ни одной поминальной службы по заложникам (а до 2023 года они проходили в спортзале). Ее монастырь, единственный женский в Осетии,— ровесник бесланской трагедии, его начали строить в июле 2004 года. У обители не было даже стен, но люди, потерявшие детей, практически сразу пришли к монахиням. Матушка Нонна вспоминает, что все они задавали один страшный вопрос: «Где был Бог, когда это происходило?» Игуменья отвечала им: «Бог был там. Был в зале и вместе с ними страдал».

В спортзале школы у многих есть свое место вдоль стены — у портрета погибшего близкого человека.

Ровно в 9:15 здесь прозвучит школьный звонок — именно в это время террористы начали захват заложников,— и официальные лица, военные, чиновники, местные жители и туристы двинутся со двора траурной процессией, чтобы возложить цветы к кресту в центре зала. Но до этого момента родственники погибших, тоже в основном женщины, по-настоящему вспоминают тот сентябрь. Они заходят неспешно, чуть склонив головы, с порога промакивают глаза платками, ищут в толпе знакомых — тех, с кем особенно близко разделили горе,— подходят, обнимаются. Потом зажигают свечу у своего портрета, кладут гвоздики, легким прикосновением поглаживают дорогое им лицо и прячут глаза, как будто уже не хотят показывать слезы. Если прислушаться к их тихим разговорам, можно узнать, что время не лечит, а только учит жить с болью.

«...Света стоит. Она медсестрой работала в спецназе. Ее родная сестра и двое деток тут… Давай подойдем?»

«Представь, что папа увидел, когда он сюда зашел?»

«Вот стоит девочка, это ее внучка, она в 11-м классе была. Она опоздала на линейку, и поэтому…»

«Алина. Ее в тот же день нашли, как она погибла. Она была в столовой, прям возле котла. А Зарину не могли найти. Значит, она сильно была обожженная».

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Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

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Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Женщина средних лет медленно кладет две гвоздики в глубокую с неровными краями яму в деревянном полу спортзала, затем подходит к фотографии на стене. Я спрашиваю, можем ли мы поговорить. Она кивает, глубоко вздыхает, но так и не может ничего произнести — душат слезы. «У нее дочка здесь погибла, на этом месте,— тихо поясняет другая женщина.— Взрыв был, и тогда она погибла». С фото улыбается шестилетний ребенок — Залина Сергеевна Урманова.

Возле портрета учительницы русского и осетинского языков Алены Дзуцевой-Тотровой стоит ее сестра Людмила. Как и многие здесь, она безуспешно пытается скрыть слезы. «Каждый год приходим. Мама тоже приходила, но два года как ее не стало,— сделав над собой усилие, рассказывает Людмила.— Такое нельзя забыть. Особенно когда начинаешь думать, как могло бы быть, если бы этого не случилось… Сколько нерожденных детей, сколько поломанных жизней». Она долго рассказывает про свою сестру, а потом почти виновато добавляет: «Спасибо, что помните».

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Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

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1 / 7

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

У входа в спортзал висят фотографии нескольких мужчин. Всех их террористы расстреляли в первый же день, а тела выбросили из окон. Среди них был Тимур Цаллагов, который привел в первый класс своего сына. У его портрета, опершись о стену, как о воспоминание, стоит брат Батрадз. Мимо, почти задевая мужчину, проходит процессия желающих возложить цветы, но мужчина не сдвигается ни на шаг — это его место в спортзале.

«Не только сегодня прихожу, я каждый день перед работой захожу, сразу на второй этаж,— признается Батрадз.— Становится ли легче? Нет. Брата потерять — что, легче когда-нибудь станет?»

Председатель комитета «Матери Беслана» Сусанна Дудиева говорит, что людей на траурной вахте с годами не становится меньше — новое поколение жителей республики также чтит память погибших. Георгию Дзгоеву было всего три месяца, когда террористы захватили школу. Одна его сестра — восьмилетняя Залина — погибла, вторая — десятилетняя Фатима — получила тяжелую черепно-мозговую травму. Сегодня в школу он пришел «с Фатей и тетей Ланой», которая много лет занимается лечением и реабилитацией племянницы. «С самого утра наша тетя получает слова поддержки со всего мира, от всех, с кем познакомилась за эти годы,— рассказывает Георгий.— Это очень сильно придает сил в эти скорбные дни». Юноша говорит, что ему не были нужны школьные уроки памяти, потому что последствия трагедии всегда перед глазами: «Мы в семье никогда этого не забываем и стараемся прилагать все усилия, чтобы вернуть Фатиму к нормальной жизни».

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Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

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Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Три дня люди будут нести цветы к кресту в центре спортзала. В конце концов он почти утонет в бутонах красных роз и гвоздик. У портретов одна за другой будут зажигаться свечи, в проемах выбитых окон прибавится открытых бутылок с водой, а в журнале на выходе из спортзала — посланий от тех, кто посетил Беслан. Сейчас последняя запись там — от 31 августа. Ее оставила Эльвира Туаева, бывшая заложница. «В течение 52 часов сделала все для своих и чужих детей, за это совесть не мучает. Виновата только перед детьми как мать, сама живу вместо них,— написала Эльвира.— Прошло 22 года, следствие не завершено, уроки не извлечены, родители мучаются от боли и несправедливости. Благодарна всем, кто разделяет с нами горечь утраты, поддерживает делом и словом и просто присутствием»

Наталья Костарнова

Фотогалерея

Захват школы №1: История трагических событий в Беслане

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1 сентября 2004 года во время школьной линейки, посвященной началу учебного года, террористы захватили школу №1 в Беслане. В заложниках оказались более 1100 человек — дети, их родители и учителя. Террористы выдвинули требования: освободить арестованных за терроризм в Ингушетии и вывести войска из Чечни

1 сентября 2004 года во время школьной линейки, посвященной началу учебного года, террористы захватили школу №1 в Беслане. В заложниках оказались более 1100 человек — дети, их родители и учителя. Террористы выдвинули требования: освободить арестованных за терроризм в Ингушетии и вывести войска из Чечни

Фото: Валерий Мельников / Коммерсантъ  /  купить фото

Через два дня в результате штурма здания погибли 334 человека, 186 из которых были детьми

Через два дня в результате штурма здания погибли 334 человека, 186 из которых были детьми

Фото: Юрий Тутов / Коммерсантъ

Все заложники находились в спортивном зале школы, который был заминирован боевиками. В первый же день начались переговоры, которые, однако, ни к чему не привели. Из котельной захваченной школы были выведены 15 человек, спрятавшихся при нападении

Все заложники находились в спортивном зале школы, который был заминирован боевиками. В первый же день начались переговоры, которые, однако, ни к чему не привели. Из котельной захваченной школы были выведены 15 человек, спрятавшихся при нападении

Фото: NTV-Russian Television Channel / NTV-Russian Television Channel / AP

Вечером 1 сентября при посредничестве врача Леонида Рошаля удалось договориться с боевиками о передаче заложникам 1,5 тыс. бутылок воды, а также нескольких ящиков с лавашом. Воды не хватало. «Они говорили, что нам отравят воду, и в последний день они нам не разрешали пить. Вода была в душевой, в раздевалке. В раздевалке они сделали туалет, туда мы и ходили. А из душа можно было набрать воду. Но потом они сказали, что вода отравлена, и нас весь день не пускали пить»,— вспоминал после штурма один из заложников. В первый же день взорвалась одна из двух смертниц, находившихся в составе банды, при этом были убиты два заложника и один боевик. Бандиты расстреляли 17 взрослых мужчин-заложников, еще одному удалось бежать

Вечером 1 сентября при посредничестве врача Леонида Рошаля удалось договориться с боевиками о передаче заложникам 1,5 тыс. бутылок воды, а также нескольких ящиков с лавашом. Воды не хватало. «Они говорили, что нам отравят воду, и в последний день они нам не разрешали пить. Вода была в душевой, в раздевалке. В раздевалке они сделали туалет, туда мы и ходили. А из душа можно было набрать воду. Но потом они сказали, что вода отравлена, и нас весь день не пускали пить»,— вспоминал после штурма один из заложников. В первый же день взорвалась одна из двух смертниц, находившихся в составе банды, при этом были убиты два заложника и один боевик. Бандиты расстреляли 17 взрослых мужчин-заложников, еще одному удалось бежать

Фото: NTV-Russian Television Channel / NTV-Russian Television Channel / AP

С первого же дня вокруг школы стояло оцепление не только из военных, но и местных мужчин, вооруженных ружьями и винтовками

С первого же дня вокруг школы стояло оцепление не только из военных, но и местных мужчин, вооруженных ружьями и винтовками

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

2 сентября экс-президент Ингушетии Руслан Аушев вывел из здания школы еще 26 женщин и детей. Террористы продолжали время от времени вести беспорядочный огонь по прилегающей территории. 3 сентября около 13 часов сотрудники МЧС по договоренности с боевиками отправились в школу, чтобы забрать трупы погибших людей. Боевики выбросили тела прямо из окон. До трупов спасатели не дошли — в районе спортзала школы прогремели два взрыва, в результате которых погибло большое количество заложников

2 сентября экс-президент Ингушетии Руслан Аушев вывел из здания школы еще 26 женщин и детей. Террористы продолжали время от времени вести беспорядочный огонь по прилегающей территории. 3 сентября около 13 часов сотрудники МЧС по договоренности с боевиками отправились в школу, чтобы забрать трупы погибших людей. Боевики выбросили тела прямо из окон. До трупов спасатели не дошли — в районе спортзала школы прогремели два взрыва, в результате которых погибло большое количество заложников

Фото: Валерий Мельников / Коммерсантъ  /  купить фото

В половине второго в школе прогремел новый мощный взрыв. В школу проникли саперы и начали разминирование. Боевики, используя женщин и детей в качестве живого щита, обстреливали спортзал

В половине второго в школе прогремел новый мощный взрыв. В школу проникли саперы и начали разминирование. Боевики, используя женщин и детей в качестве живого щита, обстреливали спортзал

Фото: Юрий Тутов / Коммерсантъ

На чердаке спортзала начался пожар. Спецназ получил команду на штурм, атака шла со стороны мастерских, библиотеки и запасного входа в спортзал

На чердаке спортзала начался пожар. Спецназ получил команду на штурм, атака шла со стороны мастерских, библиотеки и запасного входа в спортзал

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

Около пяти часов вечера большая часть школы была очищена от боевиков, оставшиеся террористы отступили в столовую и мастерские. Началось тушение пожара. Бой в районе школы затих, пошла эвакуация заложников из столовой

Около пяти часов вечера большая часть школы была очищена от боевиков, оставшиеся террористы отступили в столовую и мастерские. Началось тушение пожара. Бой в районе школы затих, пошла эвакуация заложников из столовой

Фото: Валерий Мельников / Коммерсантъ  /  купить фото

К вечеру все боевики были уничтожены. Боевая операция прекратилась

К вечеру все боевики были уничтожены. Боевая операция прекратилась

Фото: Валерий Мельников / Коммерсантъ  /  купить фото

По первым предварительным данным, погибли более 100 человек. Эта цифра начала расти уже на следующий день. Не менее 600 человек оказались в больницах. Сколько людей выбрались невредимыми, точно никто не считал

По первым предварительным данным, погибли более 100 человек. Эта цифра начала расти уже на следующий день. Не менее 600 человек оказались в больницах. Сколько людей выбрались невредимыми, точно никто не считал

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

Люди, бегущие к школе, останавливались, падали на землю и прятались за деревьями. Из узкой калитки дома передавали детей. Они были раздетые и окровавленные. Детей укладывали на носилки. Носилок было мало, и кто-то кричал в рацию, что нужны еще — и много

Люди, бегущие к школе, останавливались, падали на землю и прятались за деревьями. Из узкой калитки дома передавали детей. Они были раздетые и окровавленные. Детей укладывали на носилки. Носилок было мало, и кто-то кричал в рацию, что нужны еще — и много

Фото: Валерий Мельников / Коммерсантъ  /  купить фото

Необходимого количества скорых у школы не оказалось. Люди увозили раненых на собственных машинах, помогали добровольцы

Необходимого количества скорых у школы не оказалось. Люди увозили раненых на собственных машинах, помогали добровольцы

Фото: Валерий Мельников / Коммерсантъ  /  купить фото

Носилки выносили бегом, раненых грузили в прибывшие скорые и отправляли в больницы

Носилки выносили бегом, раненых грузили в прибывшие скорые и отправляли в больницы

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

Вечером 3 сентября силовики открыли огонь по позициям оставшихся боевиков. Затем оставшиеся в подвале террористы подорвали перекрытия накладным зарядом, что привело к их гибели

Вечером 3 сентября силовики открыли огонь по позициям оставшихся боевиков. Затем оставшиеся в подвале террористы подорвали перекрытия накладным зарядом, что привело к их гибели

Фото: Валерий Мельников / Коммерсантъ  /  купить фото

31 террорист, участвовавший в захвате школы, был убит. Их трупы кремировали, прах захоронен в безымянных могилах. По одним данным, в колонии строгого режима в Ставропольском крае, по другим — на территории Северной Осетии

31 террорист, участвовавший в захвате школы, был убит. Их трупы кремировали, прах захоронен в безымянных могилах. По одним данным, в колонии строгого режима в Ставропольском крае, по другим — на территории Северной Осетии

Фото: Илья Питалев / Коммерсантъ  /  купить фото

Единственный выживший участник захвата школы Нурпаша Кулаев 26 мая 2006 года Верховным судом Северной Осетии приговорен к пожизненному заключению. Предположительно отбывает наказание в колонии особого режима в поселке Харп (ЯНАО)

Единственный выживший участник захвата школы Нурпаша Кулаев 26 мая 2006 года Верховным судом Северной Осетии приговорен к пожизненному заключению. Предположительно отбывает наказание в колонии особого режима в поселке Харп (ЯНАО)

Фото: Валерий Мельников / Коммерсантъ  /  купить фото

Полевой командир Шамиль Басаев, взявший на себя ответственность за теракт, 10 июля 2006 года уничтожен в результате спецоперации в Ингушетии&lt;br>На фото: здание школы после теракта

Полевой командир Шамиль Басаев, взявший на себя ответственность за теракт, 10 июля 2006 года уничтожен в результате спецоперации в Ингушетии
На фото: здание школы после теракта

Фото: Валерий Мельников / Коммерсантъ  /  купить фото

Были и те, кто не мог найти своих родственников ни среди живых, ни среди мертвых. В списках пропавших без вести значились 260 человек. «В оперативном штабе говорят, что пропавших без вести на самом деле мало. Они говорят, что их единицы. Говорят, что люди просто попали под пожар и сгорели и их вообще не существует. Мы собрались, чтобы доказать, что мы существуем и что нас не единицы»,— говорила одна из женщин корреспонденту “Ъ”

Были и те, кто не мог найти своих родственников ни среди живых, ни среди мертвых. В списках пропавших без вести значились 260 человек. «В оперативном штабе говорят, что пропавших без вести на самом деле мало. Они говорят, что их единицы. Говорят, что люди просто попали под пожар и сгорели и их вообще не существует. Мы собрались, чтобы доказать, что мы существуем и что нас не единицы»,— говорила одна из женщин корреспонденту “Ъ”

Фото: Валерий Мельников / Коммерсантъ  /  купить фото

По завершении операции по освобождению заложников из-под завалов школы были извлечены тела 210 погибших

По завершении операции по освобождению заложников из-под завалов школы были извлечены тела 210 погибших

Фото: Валерий Мельников / Коммерсантъ  /  купить фото

По словам выживших заложников, после того, как террористы поняли, что их требования не будут удовлетворены, они стали обращаться с заложниками хуже: лишили их воды, не разрешали ходить в туалет. За стенами школы все это время не прекращался митинг, на котором родственники заложников требовали действий властей. Владимир Путин приехал в Беслан на следующий день после штурма, 4 сентября

По словам выживших заложников, после того, как террористы поняли, что их требования не будут удовлетворены, они стали обращаться с заложниками хуже: лишили их воды, не разрешали ходить в туалет. За стенами школы все это время не прекращался митинг, на котором родственники заложников требовали действий властей. Владимир Путин приехал в Беслан на следующий день после штурма, 4 сентября

Фото: Эдуард Корниенко / Коммерсантъ  /  купить фото

Похороны погибших при теракте начались пятого сентября. В это же время во Владикавказе начались митинги с требованием отставки президента Северной Осетии Александра Дзасохова

Похороны погибших при теракте начались пятого сентября. В это же время во Владикавказе начались митинги с требованием отставки президента Северной Осетии Александра Дзасохова

Фото: Илья Питалев / Коммерсантъ  /  купить фото

На похоронах родственница погибшей ученицы Аланы Лолаевой Римма вспоминала: «У нас три дома, те, что рядом со школой, и мы 39 человек похоронили за три дня»

На похоронах родственница погибшей ученицы Аланы Лолаевой Римма вспоминала: «У нас три дома, те, что рядом со школой, и мы 39 человек похоронили за три дня»

Фото: Илья Питалев / Коммерсантъ  /  купить фото

Всех погибших в теракте хоронили на одном кладбище. Его называют «Городом ангелов»

Всех погибших в теракте хоронили на одном кладбище. Его называют «Городом ангелов»

Фото: Илья Питалев / Коммерсантъ  /  купить фото

На кладбище есть целые семейные отсеки, где рядом похоронены родители и дети

На кладбище есть целые семейные отсеки, где рядом похоронены родители и дети

Фото: Илья Питалев / Коммерсантъ  /  купить фото

Есть целый отсек, где похоронены дети только из одной семьи

Есть целый отсек, где похоронены дети только из одной семьи

Фото: Валерий Мельников / Коммерсантъ  /  купить фото

После трагедии школу №1 обнесли высоким забором. Во дворе, где стоял корпус начальной школы, построили православный храм. Тренажерного зала, где во время штурма было много детей, больше нет. В спортзале вдоль стен висят фотографии погибших детей, их родителей, учителей и сотрудников российских спецслужб

После трагедии школу №1 обнесли высоким забором. Во дворе, где стоял корпус начальной школы, построили православный храм. Тренажерного зала, где во время штурма было много детей, больше нет. В спортзале вдоль стен висят фотографии погибших детей, их родителей, учителей и сотрудников российских спецслужб

Фото: Илья Питалев / Коммерсантъ  /  купить фото

Спортзал, в котором погибло больше всего людей, накрывает купол золотистого цвета

Спортзал, в котором погибло больше всего людей, накрывает купол золотистого цвета

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ  /  купить фото

Ежегодно в Беслане проходят вахты памяти по жертвам теракта. В стенах разрушенного спортзала служат заупокойную литургию. 3 сентября с 2005 года отмечается в России как День солидарности в борьбе с терроризмом

Ежегодно в Беслане проходят вахты памяти по жертвам теракта. В стенах разрушенного спортзала служат заупокойную литургию. 3 сентября с 2005 года отмечается в России как День солидарности в борьбе с терроризмом

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

20 августа 2024 года Владимир Путин приехал в Беслан и побывал на кладбище «Город ангелов», где похоронены жертвы теракта в школе №1. Президент встал на колени перед монументом «Древо скорби»

20 августа 2024 года Владимир Путин приехал в Беслан и побывал на кладбище «Город ангелов», где похоронены жертвы теракта в школе №1. Президент встал на колени перед монументом «Древо скорби»

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Траурные мероприятия, 1 сентября 2026 года

Траурные мероприятия, 1 сентября 2026 года

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Памятник на территории центра «Беслан. Школа №1»

Памятник на территории центра «Беслан. Школа №1»

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

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1 сентября 2004 года во время школьной линейки, посвященной началу учебного года, террористы захватили школу №1 в Беслане. В заложниках оказались более 1100 человек — дети, их родители и учителя. Террористы выдвинули требования: освободить арестованных за терроризм в Ингушетии и вывести войска из Чечни

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Через два дня в результате штурма здания погибли 334 человека, 186 из которых были детьми

Фото: Коммерсантъ / Юрий Тутов

Все заложники находились в спортивном зале школы, который был заминирован боевиками. В первый же день начались переговоры, которые, однако, ни к чему не привели. Из котельной захваченной школы были выведены 15 человек, спрятавшихся при нападении

Фото: NTV-Russian Television Channel / AP / NTV-Russian Television Channel

Вечером 1 сентября при посредничестве врача Леонида Рошаля удалось договориться с боевиками о передаче заложникам 1,5 тыс. бутылок воды, а также нескольких ящиков с лавашом. Воды не хватало. «Они говорили, что нам отравят воду, и в последний день они нам не разрешали пить. Вода была в душевой, в раздевалке. В раздевалке они сделали туалет, туда мы и ходили. А из душа можно было набрать воду. Но потом они сказали, что вода отравлена, и нас весь день не пускали пить»,— вспоминал после штурма один из заложников. В первый же день взорвалась одна из двух смертниц, находившихся в составе банды, при этом были убиты два заложника и один боевик. Бандиты расстреляли 17 взрослых мужчин-заложников, еще одному удалось бежать

Фото: NTV-Russian Television Channel / AP / NTV-Russian Television Channel

С первого же дня вокруг школы стояло оцепление не только из военных, но и местных мужчин, вооруженных ружьями и винтовками

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

2 сентября экс-президент Ингушетии Руслан Аушев вывел из здания школы еще 26 женщин и детей. Террористы продолжали время от времени вести беспорядочный огонь по прилегающей территории. 3 сентября около 13 часов сотрудники МЧС по договоренности с боевиками отправились в школу, чтобы забрать трупы погибших людей. Боевики выбросили тела прямо из окон. До трупов спасатели не дошли — в районе спортзала школы прогремели два взрыва, в результате которых погибло большое количество заложников

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

В половине второго в школе прогремел новый мощный взрыв. В школу проникли саперы и начали разминирование. Боевики, используя женщин и детей в качестве живого щита, обстреливали спортзал

Фото: Коммерсантъ / Юрий Тутов

На чердаке спортзала начался пожар. Спецназ получил команду на штурм, атака шла со стороны мастерских, библиотеки и запасного входа в спортзал

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Около пяти часов вечера большая часть школы была очищена от боевиков, оставшиеся террористы отступили в столовую и мастерские. Началось тушение пожара. Бой в районе школы затих, пошла эвакуация заложников из столовой

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

К вечеру все боевики были уничтожены. Боевая операция прекратилась

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

По первым предварительным данным, погибли более 100 человек. Эта цифра начала расти уже на следующий день. Не менее 600 человек оказались в больницах. Сколько людей выбрались невредимыми, точно никто не считал

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Люди, бегущие к школе, останавливались, падали на землю и прятались за деревьями. Из узкой калитки дома передавали детей. Они были раздетые и окровавленные. Детей укладывали на носилки. Носилок было мало, и кто-то кричал в рацию, что нужны еще — и много

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Необходимого количества скорых у школы не оказалось. Люди увозили раненых на собственных машинах, помогали добровольцы

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Носилки выносили бегом, раненых грузили в прибывшие скорые и отправляли в больницы

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Вечером 3 сентября силовики открыли огонь по позициям оставшихся боевиков. Затем оставшиеся в подвале террористы подорвали перекрытия накладным зарядом, что привело к их гибели

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

31 террорист, участвовавший в захвате школы, был убит. Их трупы кремировали, прах захоронен в безымянных могилах. По одним данным, в колонии строгого режима в Ставропольском крае, по другим — на территории Северной Осетии

Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев  /  купить фото

Единственный выживший участник захвата школы Нурпаша Кулаев 26 мая 2006 года Верховным судом Северной Осетии приговорен к пожизненному заключению. Предположительно отбывает наказание в колонии особого режима в поселке Харп (ЯНАО)

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Полевой командир Шамиль Басаев, взявший на себя ответственность за теракт, 10 июля 2006 года уничтожен в результате спецоперации в Ингушетии
На фото: здание школы после теракта

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Были и те, кто не мог найти своих родственников ни среди живых, ни среди мертвых. В списках пропавших без вести значились 260 человек. «В оперативном штабе говорят, что пропавших без вести на самом деле мало. Они говорят, что их единицы. Говорят, что люди просто попали под пожар и сгорели и их вообще не существует. Мы собрались, чтобы доказать, что мы существуем и что нас не единицы»,— говорила одна из женщин корреспонденту “Ъ”

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

По завершении операции по освобождению заложников из-под завалов школы были извлечены тела 210 погибших

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

По словам выживших заложников, после того, как террористы поняли, что их требования не будут удовлетворены, они стали обращаться с заложниками хуже: лишили их воды, не разрешали ходить в туалет. За стенами школы все это время не прекращался митинг, на котором родственники заложников требовали действий властей. Владимир Путин приехал в Беслан на следующий день после штурма, 4 сентября

Фото: Коммерсантъ / Эдуард Корниенко  /  купить фото

Похороны погибших при теракте начались пятого сентября. В это же время во Владикавказе начались митинги с требованием отставки президента Северной Осетии Александра Дзасохова

Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев  /  купить фото

На похоронах родственница погибшей ученицы Аланы Лолаевой Римма вспоминала: «У нас три дома, те, что рядом со школой, и мы 39 человек похоронили за три дня»

Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев  /  купить фото

Всех погибших в теракте хоронили на одном кладбище. Его называют «Городом ангелов»

Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев  /  купить фото

На кладбище есть целые семейные отсеки, где рядом похоронены родители и дети

Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев  /  купить фото

Есть целый отсек, где похоронены дети только из одной семьи

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

После трагедии школу №1 обнесли высоким забором. Во дворе, где стоял корпус начальной школы, построили православный храм. Тренажерного зала, где во время штурма было много детей, больше нет. В спортзале вдоль стен висят фотографии погибших детей, их родителей, учителей и сотрудников российских спецслужб

Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев  /  купить фото

Спортзал, в котором погибло больше всего людей, накрывает купол золотистого цвета

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Ежегодно в Беслане проходят вахты памяти по жертвам теракта. В стенах разрушенного спортзала служат заупокойную литургию. 3 сентября с 2005 года отмечается в России как День солидарности в борьбе с терроризмом

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

20 августа 2024 года Владимир Путин приехал в Беслан и побывал на кладбище «Город ангелов», где похоронены жертвы теракта в школе №1. Президент встал на колени перед монументом «Древо скорби»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Траурные мероприятия, 1 сентября 2026 года

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Памятник на территории центра «Беслан. Школа №1»

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

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