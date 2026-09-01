Закон «О цифровых валютах и цифровых правах» легализовал лишь часть положений

Вступивший в силу с 1 сентября закон «О цифровых валютах и цифровых правах», определяющий работу криптовалютного рынка в России, легализовал лишь часть заложенных в него положений. Главным образом они коснулись участников ВЭД, которым стали доступны без прежних ограничений трансграничные переводы.

При этом предоставлять свои услуги по торговле цифровой валютой внутри России участники рынка пока не могут, так как многих подзаконных актов, описывающих ключевые механики работы рынка, пока нет. В июле 2026 года замминистра финансов Иван Чебесков заявлял, что всего Минфину и ЦБ будет необходимо разработать около 80 документов, регулирующих рынок криптовалют.

В ЦБ заявили “Ъ”, что многие проекты нормативных актов «уже прошли этап оценки регулирующего воздействия и будут направлены на регистрацию в Минюст». При этом регулятор ожидает, что «все необходимые документы будут готовы к началу декабря 2026 года».

Подробнее — в материале «Ъ» «Цифре не до торгов».