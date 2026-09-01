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На ВЭФ предложили стимулировать использование новых технологий четырехдневкой

На сессии Восточного экономического форума «Как расти, когда людей не хватает? Производительность как новый ресурс бизнеса» эксперты обсудили связь между продолжительностью рабочей недели и эффективностью труда. Четырехдневка сейчас тестируется компаниями во многих странах мира как инструмент выстраивания более приемлемого соотношения рабочего и свободного времени сотрудников.

В Великобритании по итогам эксперимента с участием более 60 компаний различных секторов абсолютное большинство работодателей решили продлить применение такого режима, поскольку увидели рост эффективности работы сотрудников и улучшение их психического состояния. В России такую короткую рабочую неделю с разной степенью успешности апробируют в основном компании креативного сектора, но этот опыт пока не обобщен.

«Без роста зарплаты, который априори не может происходить сразу, увеличение производительности нужно только компаниям, не работникам. И тогда стимула внедрять новые технологии и подходы к производству у них просто нет»,— отметил на сессии управляющий партнер компании Media Instinct Prime Александр Сироватский.

Подробнее — в материале «Ъ» «ИИ четырежды в неделю»

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