ИИ четырежды в неделю

Четырехдневная рабочая неделя стала темой «кадровой» сессии Восточного экономического форума. Этот режим работы предлагают в качестве мотивации сотрудников к использованию новых технологий, которые должны повысить производительность в условиях отсутствия возможности у компаний повышать зарплаты. Было отмечено, что применять, в частности, ИИ сотрудники станут, если будут понимать выгоды от этого для себя, а не только для компании. Такой выгодой может стать возможность исполнять свои обязанности за меньшее рабочее время.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Связь между продолжительностью рабочей недели и эффективностью труда эксперты искали на сессии Восточного экономического форума «Как расти, когда людей не хватает? Производительность как новый ресурс бизнеса». Отметим, что четырехдневка сейчас тестируется компаниями во многих странах мира как инструмент выстраивания более приемлемого соотношения рабочего и свободного времени сотрудников. Так, в Великобритании по итогам эксперимента с участием более 60 компаний различных секторов абсолютное большинство работодателей решили продлить применение такого режима, поскольку увидели рост эффективности работы сотрудников и улучшение их психического состояния. В России такую короткую рабочую неделю с разной степенью успешности апробируют в основном компании креативного сектора, но этот опыт пока не обобщен.

«Без роста зарплаты, который априори не может происходить сразу, увеличение производительности нужно только компаниям, не работникам. И тогда стимула внедрять новые технологии и подходы к производству у них просто нет»,— отметил на сессии управляющий партнер компании Media Instinct Prime Александр Сироватский.

Поэтому, по его мнению, важно стимулировать сотрудников возможностью делать больший объем работы за меньшее время, перейдя к четырехдневной рабочей неделе. «Мы тестируем такой формат уже какое-то время и видим, как перспектива получить больше свободы хорошо мотивирует людей и позволит нам в ближайшие годы повышать производительность на 7% ежегодно»,— рассказал Александр Сироватский.

Отметим, что по планам властей производительность труда в РФ должна расти на 5% ежегодно — для этого запущен национальный проект «Повышение производительности», который, в частности, предусматривает экспертную поддержку предприятиям для внедрения технологий «бережливого производства». «Малый и средний бизнес в России сейчас активно ищет способы снизить издержки, поскольку его налоговые платежи выросли, а рынки сбыта развиваются не так активно, как хотелось бы, из-за сокращения темпов прироста доходов населения»,— сказал исполнительный директор «Опоры России» Андрей Шубин. Впрочем, возможность использовать в этих целях четырехдневную рабочую неделю, по его словам, ограничена. «Есть непрерывные производства, социальный сектор — для них более перспективным может оказаться использование искусственного интеллекта»,— считает Андрей Шубин.

В ходе дальнейшей дискуссии эксперты признали: кроме того, чтобы стимулировать сотрудников к расширению навыков обращения с новыми технологиями, компаниям надо сначала обучить их этому.

По словам директора направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив Александра Вайно, чтобы эффективно использовать ИИ, работники должны понимать, как ставить ему техническое задание. «А такое понимание возможно лишь в случае, если человека обучили тому, как правильно пользоваться ИИ, и у него есть необходимые профессиональные навыки»,— отметил эксперт.

Так что обучать пользоваться ИИ сейчас надо как школьников, так и взрослых профессионалов, согласился зампредседателя правительства Приморского края Николай Стецко. «Потому мы проводим, например, тренинги для госслужащих по использованию новых технологий, основная цель которых — сократить время и повысить качество ответов на обращения граждан»,— отметил чиновник.

Анастасия Мануйлова