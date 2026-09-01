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ИИ четырежды в неделю

Стимулировать использование новых технологий предложено четырехдневкой

Четырехдневная рабочая неделя стала темой «кадровой» сессии Восточного экономического форума. Этот режим работы предлагают в качестве мотивации сотрудников к использованию новых технологий, которые должны повысить производительность в условиях отсутствия возможности у компаний повышать зарплаты. Было отмечено, что применять, в частности, ИИ сотрудники станут, если будут понимать выгоды от этого для себя, а не только для компании. Такой выгодой может стать возможность исполнять свои обязанности за меньшее рабочее время.

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Связь между продолжительностью рабочей недели и эффективностью труда эксперты искали на сессии Восточного экономического форума «Как расти, когда людей не хватает? Производительность как новый ресурс бизнеса». Отметим, что четырехдневка сейчас тестируется компаниями во многих странах мира как инструмент выстраивания более приемлемого соотношения рабочего и свободного времени сотрудников. Так, в Великобритании по итогам эксперимента с участием более 60 компаний различных секторов абсолютное большинство работодателей решили продлить применение такого режима, поскольку увидели рост эффективности работы сотрудников и улучшение их психического состояния. В России такую короткую рабочую неделю с разной степенью успешности апробируют в основном компании креативного сектора, но этот опыт пока не обобщен.

«Без роста зарплаты, который априори не может происходить сразу, увеличение производительности нужно только компаниям, не работникам. И тогда стимула внедрять новые технологии и подходы к производству у них просто нет»,— отметил на сессии управляющий партнер компании Media Instinct Prime Александр Сироватский.

Поэтому, по его мнению, важно стимулировать сотрудников возможностью делать больший объем работы за меньшее время, перейдя к четырехдневной рабочей неделе. «Мы тестируем такой формат уже какое-то время и видим, как перспектива получить больше свободы хорошо мотивирует людей и позволит нам в ближайшие годы повышать производительность на 7% ежегодно»,— рассказал Александр Сироватский.

Отметим, что по планам властей производительность труда в РФ должна расти на 5% ежегодно — для этого запущен национальный проект «Повышение производительности», который, в частности, предусматривает экспертную поддержку предприятиям для внедрения технологий «бережливого производства». «Малый и средний бизнес в России сейчас активно ищет способы снизить издержки, поскольку его налоговые платежи выросли, а рынки сбыта развиваются не так активно, как хотелось бы, из-за сокращения темпов прироста доходов населения»,— сказал исполнительный директор «Опоры России» Андрей Шубин. Впрочем, возможность использовать в этих целях четырехдневную рабочую неделю, по его словам, ограничена. «Есть непрерывные производства, социальный сектор — для них более перспективным может оказаться использование искусственного интеллекта»,— считает Андрей Шубин.

В ходе дальнейшей дискуссии эксперты признали: кроме того, чтобы стимулировать сотрудников к расширению навыков обращения с новыми технологиями, компаниям надо сначала обучить их этому.

По словам директора направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив Александра Вайно, чтобы эффективно использовать ИИ, работники должны понимать, как ставить ему техническое задание. «А такое понимание возможно лишь в случае, если человека обучили тому, как правильно пользоваться ИИ, и у него есть необходимые профессиональные навыки»,— отметил эксперт.

Большинство россиян уверены, что учиться нужно на протяжении всей жизни

Так что обучать пользоваться ИИ сейчас надо как школьников, так и взрослых профессионалов, согласился зампредседателя правительства Приморского края Николай Стецко. «Потому мы проводим, например, тренинги для госслужащих по использованию новых технологий, основная цель которых — сократить время и повысить качество ответов на обращения граждан»,— отметил чиновник.

Анастасия Мануйлова

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ВЭФ-2026

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Участие в форуме подтвердили делегации из 80 государств, включая Китай, Индию, ОАЭ, Японию и Монголию. Единственным иностранным главой государства заявлен президент Индонезии Прабово Субианто &lt;br>На фото: гости форума в павильоне Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Воин»

Участие в форуме подтвердили делегации из 80 государств, включая Китай, Индию, ОАЭ, Японию и Монголию. Единственным иностранным главой государства заявлен президент Индонезии Прабово Субианто
На фото: гости форума в павильоне Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Воин»

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Отработка приемов первой помощи на церемонии открытия павильона центра «Воин» &lt;br>На фото: вице-премьер—полпред президента в ДФО Юрий Трутнев (справа) и губернатор Приморского края Олег Кожемяко (второй слева)

Отработка приемов первой помощи на церемонии открытия павильона центра «Воин»
На фото: вице-премьер—полпред президента в ДФО Юрий Трутнев (справа) и губернатор Приморского края Олег Кожемяко (второй слева)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Обучение тактической медицине на выставке «Улица Дальнего Востока»

Обучение тактической медицине на выставке «Улица Дальнего Востока»

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Зарубежные гости учатся управлять БПЛА на симуляторе

Зарубежные гости учатся управлять БПЛА на симуляторе

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Старт демонстрационной программы «Единоборства всей России»

Старт демонстрационной программы «Единоборства всей России»

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Церемония открытия выставки «Улица Дальнего Востока»

Церемония открытия выставки «Улица Дальнего Востока»

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Стенд «Россия — Китай. Добрые соседи!»

Стенд «Россия — Китай. Добрые соседи!»

Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ  /  купить фото

Стенд банка ПСБ

Стенд банка ПСБ

Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ  /  купить фото

Сборка БПЛА в павильоне центра «Воин»

Сборка БПЛА в павильоне центра «Воин»

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Чайная церемония у стенда банка ПСБ

Чайная церемония у стенда банка ПСБ

Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ  /  купить фото

Стенд Министерства спорта РФ

Стенд Министерства спорта РФ

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Разминка на территории Дальневосточного федерального университета

Разминка на территории Дальневосточного федерального университета

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

VR-симулятор в павильоне центра «Воин»

VR-симулятор в павильоне центра «Воин»

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Стенд проекта «Душа России». Неваляшка

Стенд проекта «Душа России». Неваляшка

Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ  /  купить фото

Стенд Russia Today. Помойное ведро

Стенд Russia Today. Помойное ведро

Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ  /  купить фото

Стенд под названием «15 злобных зрителей RT»

Стенд под названием «15 злобных зрителей RT»

Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ  /  купить фото

Свежий номер газеты «Коммерсантъ»

Свежий номер газеты «Коммерсантъ»

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Тигр в кубе

Тигр в кубе

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Интерактив для гостей

Интерактив для гостей

Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ  /  купить фото

Традиционно русские угощения на форуме

Традиционно русские угощения на форуме

Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ  /  купить фото

Гостья форума в русском кокошнике

Гостья форума в русском кокошнике

Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ  /  купить фото

Лестница Дальневосточного федерального университета

Лестница Дальневосточного федерального университета

Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ  /  купить фото

На фотозоне

На фотозоне

Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ  /  купить фото

Вице-премьер — полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев (второй справа) и губернатор Приморского края Олег Кожемяко (второй слева) на церемонии открытия павильона Центра военно-патриотического воспитания «Воин»

Вице-премьер — полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев (второй справа) и губернатор Приморского края Олег Кожемяко (второй слева) на церемонии открытия павильона Центра военно-патриотического воспитания «Воин»

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Выставка «Символы триумфа» на стенде Минспорта РФ. В витрине — награды советских спортсменов с соревнований второй половины ХХ века

Выставка «Символы триумфа» на стенде Минспорта РФ. В витрине — награды советских спортсменов с соревнований второй половины ХХ века

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Открытие выставки «Улица Дальнего Востока»

Открытие выставки «Улица Дальнего Востока»

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Выставка в рамках форума

Выставка в рамках форума

Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ  /  купить фото

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Участие в форуме подтвердили делегации из 80 государств, включая Китай, Индию, ОАЭ, Японию и Монголию. Единственным иностранным главой государства заявлен президент Индонезии Прабово Субианто
На фото: гости форума в павильоне Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Воин»

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Отработка приемов первой помощи на церемонии открытия павильона центра «Воин»
На фото: вице-премьер—полпред президента в ДФО Юрий Трутнев (справа) и губернатор Приморского края Олег Кожемяко (второй слева)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Обучение тактической медицине на выставке «Улица Дальнего Востока»

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Зарубежные гости учатся управлять БПЛА на симуляторе

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Старт демонстрационной программы «Единоборства всей России»

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Церемония открытия выставки «Улица Дальнего Востока»

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Стенд «Россия — Китай. Добрые соседи!»

Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ  /  купить фото

Стенд банка ПСБ

Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ  /  купить фото

Сборка БПЛА в павильоне центра «Воин»

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Чайная церемония у стенда банка ПСБ

Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ  /  купить фото

Стенд Министерства спорта РФ

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Разминка на территории Дальневосточного федерального университета

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

VR-симулятор в павильоне центра «Воин»

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Стенд проекта «Душа России». Неваляшка

Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ  /  купить фото

Стенд Russia Today. Помойное ведро

Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ  /  купить фото

Стенд под названием «15 злобных зрителей RT»

Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ  /  купить фото

Свежий номер газеты «Коммерсантъ»

Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ  /  купить фото

Тигр в кубе

Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ  /  купить фото

Интерактив для гостей

Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ  /  купить фото

Традиционно русские угощения на форуме

Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ  /  купить фото

Гостья форума в русском кокошнике

Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ  /  купить фото

Лестница Дальневосточного федерального университета

Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ  /  купить фото

На фотозоне

Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ  /  купить фото

Вице-премьер — полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев (второй справа) и губернатор Приморского края Олег Кожемяко (второй слева) на церемонии открытия павильона Центра военно-патриотического воспитания «Воин»

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Выставка «Символы триумфа» на стенде Минспорта РФ. В витрине — награды советских спортсменов с соревнований второй половины ХХ века

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Открытие выставки «Улица Дальнего Востока»

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Выставка в рамках форума

Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ  /  купить фото

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