Триллер «Сыграть в ящик» с Евой Грин и Сэмюэлем Л. Джексоном выйдет в прокат 3 сентября

На экраны выходит фильм Мартина Кэмпбелла «Сыграть в ящик» (Just Play Dead) с Сэмюэлем Л. Джексоном и Евой Грин в главных ролях. Сценарий «Сыграть в ящик» сочинил израильско-американский писатель Дэн Гордон на основе собственного романа 1997 года. В 1971 году 24-летний Гордон снимал на улицах Нью-Йорка свой дебют «Пожертвования».

Обновить историю крестного отца Джека Вулфа (Сэмюэль Л. Джексон) взялся 83-летний Мартин Кэмпбелл, автор двух фильмов бондианы («Золотой глаз», 1995; «Казино "Рояль"», 2006) и лихой «Маски Зорро» (1998). В «Сыграть в ящик» он сыграл в кино середины 1990-х годов, когда, вслед за шедеврами Квентина Тарантино, на экран высыпалась масса неонуаров, некоторые из которых делали ставку как раз на максимальную невразумительность интриги: фильм кажется старомодным, несмотря на свой бодряческий ритм.

Подробнее — в материале «Ъ» «Старомодный приговор».