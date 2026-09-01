Бельгийский режиссер Иво ван Хове инсценировал песни Дэвида Боуи

В городах Рурской области Германии проходит ежегодный фестиваль «Рур Триеннале» — один из важнейших ежегодных театральных и музыкальных фестивалей Европы. Он открылся новым мультижанровым спектаклем художественного руководителя фестиваля, знаменитого бельгийского режиссера Иво ван Хове, придуманным на основе тридцати песен Дэвида Боуи.

В этом спектакле речь идет о некой вымышленной стране, пережившей неназванную социальную катастрофу. Война ли случилась там у них или революция, но старое общество разрушено. А новая власть не разрешает людям вступать в личные отношения: в государстве нельзя любить и запрещен секс. Нарушителям — смерть. За соблюдением этих иррациональных правил следят молодежные уличные банды, которыми управляет предводитель самозваной «полиции нравов».

Разумеется, в городе находятся два молодых человека, он и она, которые, случайно встретившись посреди контейнеров и депрессивных пейзажей полуразрушенного города, быстро понимают, что не могут жить друг без друга.

Подробности — в материале «Рурские песни».