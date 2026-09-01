Индустриальный парк под Воронежем направит 150 млн на очистные сооружения

Собственники частного индустриального парка «Перспектива» в Новоусманском районе Воронежской области планируют вложить 150 млн руб. в инфраструктуру будущего пищевого кластера. Эти средства направят на строительство промышленной канализации и локальных очистных сооружений. Об этом сообщили представители парка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов / Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов / Коммерсантъ

Уточняется, что под пищевой кластер отведут 52 га, хотя в начале года речь шла только о 10 га. Эта территория уже обеспечена двумя лицензированными скважинами, но их недостаточно для размещения пищевых производств. Новые инженерные сети с локальными очистными сооружениями и прудом-испарителем будут рассчитаны на прием до 1,5 тыс. кубометров промышленных стоков в сутки с возможностью дальнейшего увеличения мощности.

Реализация проекта намечена на 2027 год, хотя ранее сообщалось, что первую очередь пищевого кластера запустят уже в четвертом квартале 2026-го. Объем вложений в него оценивался в 200 млн руб.

По собственным данным, площадь индустриального парка составляет 284 га. В нем размещены «более 170» резидентов, из которых 80% — производственные предприятия. По данным Rusprofile, ООО УК «Перспектива» зарегистрировано в январе 2009 года в Воронеже. Компания осуществляет деятельность в сфере управления эксплуатацией нежилого фонда. Управляющим-индивидуальным предпринимателем является Алексей Крапивкин. Единственным владельцем общества выступает Виктор Енин. По итогам 2025 года выручка «Перспективы» составила 759 млн руб., что на 10% превышает показатель 2024 года (690,8 млн). Чистая прибыль компании сократилась на 32%: с 417,3 млн до 282 млн руб.

Одним из итогов 2025 года для индустриального парка также стало увеличение его площади на 52 га.

Алина Морозова