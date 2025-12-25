Территория воронежской «Перспективы» за текущий год выросла на 52 га

Индустриальный парк «Перспектива» в Воронежской области по итогам 2025 года увеличил свою территорию на 52 га: расширение позволило сформировать дополнительный задел под размещение новых производственных и логистических объектов. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в компании.

В течение года к «Перспективе» присоединился 21 новый резидент. При этом развитие происходило не только за счет прихода новых компаний, но и за счет расширения присутствия предприятий, которые ранее разместились на площадке. По состоянию на конец 2025 года на территории индустриального парка работают более 120 резидентов, большинство из которых относится к производственному сектору.

«Загрузка площадей по итогам года увеличилась на 35%, что отражает рост фактического использования инфраструктуры. Рост числа резидентов и расширение действующих предприятий обеспечили увеличение налоговой базы»,— сообщили в компании.

Инфраструктура парка формируется по нескольким направлениям. В рамках проекта развивается кластер пищевой промышленности площадью 10 га, обеспеченный водоснабжением и санитарными зонами и рассчитанный на размещение более 20 компаний. Также идет развитие логистического парка, включающего шесть зданий площадью по 5,1 тыс. кв. м каждое с высотой до 8 м. В компании указывают, что «сохраняется высокий спрос» на формат light industrial — зданий от 400 кв. м, предлагаемых в аренду с правом выкупа и ориентированных на малый и средний бизнес.

Как рассказали в «Перспективе», параллельно с промышленной инфраструктурой формируется деловая и общественная среда. В стадии реализации находится бизнес-центр «Атриум» площадью 3 тыс. кв. м, открытие которого запланировано на февраль 2026 года. В здании предполагается размещение офисов в аренду, управляющей компании индустриального парка, конференционных пространств для резидентов и SPA-зоны. В начале 2026 года также планируется запуск шоурума с продукцией компаний, работающих на территории парка. В состав проекта входят бизнес-парк с офисными зданиями в парковой зоне, торговый комплекс «Парк-Маркет» площадью 24 тыс. кв. м в формате аутлета с российскими брендами, а также спортивно-досуговый комплекс площадью 6 тыс. кв. м с ледовой ареной и падл-кортами.

По собственным данным, ИП «Перспектива» начал развиваться по концепции greenfield в 2009 году на территории 146 га. После заполнения около 70% площадей участок был расширен до 230 га. В 2020 году резидентом парка впервые стала транснациональная компания — производитель упаковки для пищевых продуктов Scholle IPN Packaging, которая зашла с проектом стоимостью €15 млн. По данным Rusprofile, ООО УК «Перспектива» зарегистрировано в январе 2009 года в Воронеже. Компания осуществляет деятельность в сфере управления эксплуатацией нежилого фонда. Генеральным директором с июля 2017 года является Виктор (Александрович) Енин. Единственным владельцем общества выступает Александр Енин. По итогам 2024 года выручка ООО УК «Перспектива» составила 690,8 млн руб., что на 84% превышает показатель 2023 года. Чистая прибыль компании выросла более чем в пять раз и достигла 417,3 млн руб.

Летом собственники «Перспективы» сообщали о корректировке параметров парка: сообщалось о планах дополнительно направить на расширение порядка 7 млрд руб., однако позднее эта информация была опровергнута.

Анна Швечикова