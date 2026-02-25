В парке «Перспектива» под Воронежем хотят создать пищевой кластер за 200 млн

Индустриальный парк «Перспектива» Виктора Енина в Воронежской области планирует создать специализированный кластер для предприятий пищевой промышленности с объемом инвестиций в 200 млн руб. Под это выделено 10 га, запуск первой очереди намечен на четвертый квартал 2026 года. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в компании.

Кластер ориентирован на переработчиков АПК и выпуск продуктов питания. Он предусматривает строительство зданий, адаптированных для быстрого запуска производств (light industrial и built-to-suit ). Общая площадь застройки — 60 тыс. кв. м с возможностью расширения территории до 20 га. При прогнозируемой загрузке площадка даст 1 тыс. рабочих мест.

В компании отмечают, что проект формирует для региона сегмент специализированной индустриальной недвижимости под пищевые производства. Речь идет о разделении потоков сырья и готовой продукции, интеграции холодильного оборудования, применении напольных покрытий, систем промышленной мойки и сетей, рассчитанных на нагрузку пищевых предприятий.

Модель размещения предполагает аренду с правом последующего выкупа объектов. По оценке инициаторов проекта, формат позволяет сократить срок выхода на операционную деятельность на 12–18 месяцев по сравнению со строительством с нуля.

По собственным даннным компании, кластер будет входить в парк общей площадью 284 га. Сейчас в нем размещены 179 резидентов, из которых 114 осуществляют производственную деятельность. Инфраструктура включает 16 км внутренних дорог, 42 км линий электропередачи, 30 подстанций и 17 км газовых сетей. В рамках развития кластера предусмотрено строительство дополнительных внутренних дорог протяженностью около 1,5 км для обеспечения логистики грузового транспорта и поставок сырья. В компании подчеркивают, что наличие сформированной инженерной базы позволяет запускать новые производства без дополнительных вложений в создание инфраструктуры.

По итогам прошлого года в «Перспективе» отчитались о росте территории на 52 га. Летом ее собственники заявили о корректировке параметров парка: сообщалось о планах дополнительно направить на расширение порядка 7 млрд руб., однако позднее эта информация была опровергнута.

Анна Швечикова