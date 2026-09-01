С осужденного коррупционера Сергея Зобнина взыскали 800 млн руб.
Второй кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе решения судов первой и апелляционной инстанций по иску прокурора Ивановской области Андрея Жугина к бывшему заместителю председателя регионального правительства Сергею Зобнину и связанным с ним лицам о взыскании незаконно полученных доходов на общую сумму более 800 млн руб. Кассация отклонила жалобы ответчиков на судебные решения по гражданскому делу.
Сергей Зобнин
Фото: Холдинг КСК
Во время разбирательств были признаны законными доводы прокурора о том, что Зобнин, используя свои должностные полномочия, оказывал покровительство коммерческой организации ООО «Жилстройцентр» при заключении государственных контрактов на выполнение ремонтных работ на объектах здравоохранения, образования и культуры региона. Фактическим руководителем строительной компании являлся родной брат супруги чиновника.
При поддержке бывшего зампреда правительства в период с 2022 по 2024 год государственными и муниципальными заказчиками со строительной организацией был заключен 21 контракт на общую сумму более 800 млн руб. Исполнение вступившего в законную силу судебного решения находится на контроле прокуратуры Ивановской области.
Ранее бывшие заместители председателя правительства региона Сергей Зобнин и Ирина Эрмиш были осуждены на десятилетние сроки за коррупцию. По данным следствия и поддерживающей обвинение в суде прокуратуры, чиновники за взятки обеспечили ООО многомиллионные контракты. Фигуранты дела, разговоры которых прослушивали сотрудники ФСБ, рассказывали друг другу о покупке брендовых вещей и дорогостоящих предметов интерьера. Эрмиш оставляла записи, так называемые аффирмации: «Я хочу стать очень богатой!», «Я хочу иметь недвижимость в Европе!» и проч.