С осужденного коррупционера Сергея Зобнина взыскали 800 млн руб.

Второй кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе решения судов первой и апелляционной инстанций по иску прокурора Ивановской области Андрея Жугина к бывшему заместителю председателя регионального правительства Сергею Зобнину и связанным с ним лицам о взыскании незаконно полученных доходов на общую сумму более 800 млн руб. Кассация отклонила жалобы ответчиков на судебные решения по гражданскому делу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Зобнин

Фото: Холдинг КСК Сергей Зобнин

Фото: Холдинг КСК

Во время разбирательств были признаны законными доводы прокурора о том, что Зобнин, используя свои должностные полномочия, оказывал покровительство коммерческой организации ООО «Жилстройцентр» при заключении государственных контрактов на выполнение ремонтных работ на объектах здравоохранения, образования и культуры региона. Фактическим руководителем строительной компании являлся родной брат супруги чиновника.

При поддержке бывшего зампреда правительства в период с 2022 по 2024 год государственными и муниципальными заказчиками со строительной организацией был заключен 21 контракт на общую сумму более 800 млн руб. Исполнение вступившего в законную силу судебного решения находится на контроле прокуратуры Ивановской области.

Ранее бывшие заместители председателя правительства региона Сергей Зобнин и Ирина Эрмиш были осуждены на десятилетние сроки за коррупцию. По данным следствия и поддерживающей обвинение в суде прокуратуры, чиновники за взятки обеспечили ООО многомиллионные контракты. Фигуранты дела, разговоры которых прослушивали сотрудники ФСБ, рассказывали друг другу о покупке брендовых вещей и дорогостоящих предметов интерьера. Эрмиш оставляла записи, так называемые аффирмации: «Я хочу стать очень богатой!», «Я хочу иметь недвижимость в Европе!» и проч.

Николай Сергеев