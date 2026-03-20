И Hermes с ними

Ленинский районный суд Иваново вынес приговор по уголовному делу в отношении бывших заместителей председателя правительства региона Ирины Эрмиш и Сергея Зобнина. Не зная, что их переговоры прослушивают чекисты, чиновники обсуждали, как обеспечить свои компании выгодными подрядами, сколько взять в качестве откатов и на что потрать взятки. Записи госпожи Эрмиш с пожеланиями о больших деньгах и жизни в Европе следствие, прокуратура и суд исполнили с точностью до наоборот. Влиятельная в регионе дама отправится в колонию на десять лет, выплатит штраф в размере 30 млн руб., а ее активы отправятся в казну.

Ирина Эрмиш и Сергей Зобнин в зале Ленинского районного суда Иваново

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС Ирина Эрмиш и Сергей Зобнин в зале Ленинского районного суда Иваново

Ирина Эрмиш, Сергей Зобнин и предприниматель Дмитрий Федулов в зависимости от преступных ролей признаны судом виновными в получении взятки, превышении должностных полномочий, пособничестве в этом и даче взятки. В ходе следствия и судебного разбирательства было установлено, что с 2022 по 2024 год Сергей Зобнин, являясь заместителем председателя правительства Ивановской области, используя свои должностные полномочия, создавал беспрепятственные условия подрядной организации ООО «Жилстройцентр» в заключении государственных контрактов на выполнение ремонтных работ на объектах здравоохранения, образования и культуры. При этом фактическим руководителем строительной компании являлся родной брат супруги чиновника — Дмитрий Федулов. Для этого господа Зобнин и Федулов привлекли в криминальную схему другого зампреда регионального правительства Ирину Эрмиш.

Женщину, оставлявшую своеобразные записи, так называемые аффирмации:

«Я хочу стать очень богатой!»

«Я хочу иметь возможность покупать дорогие вещи!»

«Я хочу иметь недвижимость в Европе!»

«Я хочу иметь огромные финансовые возможности!»

«Я хочу иметь очень много денег!»

Уговаривать долго не пришлось. За взятку в 3 млн руб. она согласилась пролоббировать интересы ООО. Компанией с помощью чиновников был заключен 21 контракт на общую сумму более 800 млн руб.

Очевидно, только одним откатом дело не ограничилось. Фигуранты жили явно не по средствам, обсуждая, как покупали брендовые вещи, выпущенные Chanel, Gucci, Hermes и проч.

Согласившись с позицией гособвинителя, которым выступал прокурор области Андрей Жугин, суд приговорил госпожу Эрмиш и господина Зобнина к десяти годам заключения, оштрафовав каждого из них на 30 млн руб. Им в течение 11 лет после отсидки запрещено занимать руководящие должности на госслужбе и в муниципалитете. Господин Федулов, признававший вину, получил три с половиной года.

Ирину Эрмиш взяли под стражу в зале суда. Ее подельники, арестованные ранее, так и остались под стражей.

Суд также конфисковал у госпожи Эрмиш более 1,2 млн руб., дорогостоящие телефон и вазы. Для погашения штрафов наложен арест на денежные средства в размере более 20 млн руб., автомобили, ювелирные изделия и иное дорогостоящее имущество, принадлежащее осужденным. Кроме того, ранее по иску прокуратуры с господина Зобнина и связанных с ним лиц в доход государства обращены незаконно полученные доходы на общую сумму более 800 млн руб.

Николай Сергеев