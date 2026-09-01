В Коми прекратили дело о крушении самолета, в котором погибли три человека

Ухтинский городской суд прекратил уголовное дело об авиапроисшествии с легкомоторным самолетом Cessna в 2022 году, при котором погибли три человека. Решение принято из-за смерти обвиняемого, сообщила пресс-служба судов Коми.

Самолет петербургской авиакомпании «Восход» разбился 8 августа 2022 года рядом с аэропортом Ухты. Воздушное судно выполняло мониторинг лесопожарной обстановки и при взлете упало в лес. Погибли два пилота из Петербурга и Ульяновска и летчик-наблюдатель лесопожарного центра Коми.

Обвиняемым по делу проходил петербургский предприниматель — собственник самолета и пилот-инструктор. Он погиб при крушении. По версии следствия, мужчина допустил самолет к эксплуатации при наличии неисправностей, что привело к отказу двигателя в полете.

Согласно выводам Межгосударственного авиационного комитета, двигатель самопроизвольно отключился из-за зависания клапанов. Причиной могли стать неподходящее масло, его недостаточное количество или несвоевременная замена. Постановление суда пока не вступило в законную силу.

Карина Дроздецкая