Криптовалюты принимают в расчет

Альфа-банк запустил международные расчеты в криптовалюте для бизнеса, составив конкуренцию ведущему игроку этого рынка — компании А7. Эксперты уверены, что этот шаг показывает борьбу за клиента и, как следствие, приведет к улучшению условий для него. Одна из главных проблем — рост объемов переводов в популярных стейблкойнах, что может привлечь к ним повышенное внимание операторов, которые, увидев «русский след», станут блокировать такие платежи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

С начала июля Альфа-банк начал предлагать на своем сайте международные расчеты в криптовалюте для бизнеса. В условиях говорится, что минимальная и максимальная сумма не ограничена, а доставка средств контрагенту происходит за две минуты. При этом в ближайшие два месяца комиссия за платеж начинается от 0,16%, однако с 1 сентября будет повышена до 0,3%. В самом банке оперативно не смогли предоставить комментарии.

Комиссию от 0,3% берет за трансграничные платежи в крипте и основной игрок на российском рынке — компания А7, которая оперирует стейблкойном А7А5, привязанным к рублю. Осенью прошлого года эта криптовалюта получила статус иностранного цифрового права, благодаря чему она из «криптоэксперимента» превратилась в легальный финансовый инструмент. При этом А7 перевод средств в Китай обещает осуществить за четыре часа, в другие юрисдикции деньги могут идти до пяти дней.

Эксперты отмечают, что А7 стала фактически монополистом на рынке: альтернатив, которые бы предлагали похожие условия при соответствующем уровне удобства, не было. Данные BitOK подтверждают, что стейблкойн A7A5 занял второе место в мире по объему переводов среди всех токенов в блокчейне TRON, что говорит о серьезных размерах этого рынка. «A7A5 — удобный мостик к USDT (самый популярный в мире стейблкойн, привязанный к доллару.— “Ъ”), так как пока что лучше и удобнее цифрового доллара ничего не придумали»,— отмечает основатель BitOK Дмитрий Мачихин.

По мнению экспертов, предложенная Альфа-банком на начальном этапе комиссия 0,16% — маркетинговый ход. «В периметре банка давно имеется посредник в сфере криптовалют (см. “Ъ” от 31 марта 2025 года)»,— отмечает управляющий консалтингового агентства Parallax Михаил Успенский. По его словам, это позволяет «привлечь новых клиентов, которые обслуживались у конкурирующих банков или посредников». Господин Мачихин считает, что сейчас комиссии адекватные, «но их ждет снижение, потому что другие крупные банки начинают прорабатывать инструменты для выхода на крипторынок».

Эксперты указывают, что технически перевод с высокой вероятностью строится через цепочку профучастников. «Клиент подает заявку в интернет-банк "Альфы", а тот передает ее лицензированному оператору обмена цифровых валют, который мгновенно конвертирует рублевый остаток в быстрый стейблкойн и отправляет на заранее верифицированный адрес принимающей платформы»,— говорит основатель юридического агентства Cartesius Игнат Лихунов. Эти площадки, по словам эксперта, зачисляют актив конечному получателю, который уже сам конвертирует его в фиатную валюту.

Среди юрисдикций, с которыми можно будет рассчитываться криптовалютой, эксперты называют страны СНГ, особенно Киргизию и Белоруссию. Тем более что представители Банка России недавно высказывались за продолжение легального криптосотрудничества с белорусскими игроками, напоминает указывает Михаил Успенский. Однако дружелюбность не означает отсутствие ограничений. «Санкционные барьеры прямо запрещают взаимодействие с контрагентами из США, ЕС, Великобритании и других недружественных государств, а комплаенс даже лояльной зарубежной платформы может отказать в обслуживании исключительно из-за "российского следа"»,— отмечает Игнат Лихунов.

Кроме того, большинство бирж подчинено крупнейшим сервисам крипторазметки, а те работают по принципу минимального риска, учитывая все существующие санкционные ограничения. Как поясняет Дмитрий Мачихин, если эмитент популярных стейблкойнов «видит помеченный адрес, он может оперативно заблокировать его вне зависимости от локации отправителя и получателя перевода». Причем «под прицел» будут попадать в основном крупные расчеты, считает он.

Максим Буйлов, Андрей Ковалев