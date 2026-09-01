Крупные займы дошли до коллекторов

На рынке цессии долгов микрофинансовых организаций (МФО) средний размер продаваемого долга за год вырос на треть, по итогам первой половины 2026 года достигнув 43 тыс. руб. МФО активно внедряют кредитные линии, которые превышают по объему займы до зарплаты, и когда задолженность по новым продуктам выходит на просрочку, это увеличивает ее средний размер. Для коллекторов покупка крупных займов рентабельнее, хотя взыскание ее более трудоемко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

По данным коллекторского агентства ID Collect (входит в тройку лидеров), по итогам первого полугодия 2026 года средняя сумма долга в закрытых сделках по продаже портфелей МФО составила почти 43 тыс. руб. Это на треть больше, чем годом ранее — 32 тыс. руб. в первом полугодии 2025 года. По итогам всего 2025 года средний размер проданного долга составил 26 тыс. руб., в 2024 году — 30 тыс. руб.

«В этом году в лотах долговых портфелей МФО появился новый продукт Smart Limit (займы с кредитным лимитом, см “Ъ” от 8 июня.— “Ъ”), средняя сумма по которому значительно выше среднего чека PDL (займы до зарплаты.— “Ъ”) и Installment (займы-рассрочки.— “Ъ”) и составляет более 100 тыс. руб.»,— пояснила коммерческий директор сервиса по возврату просроченной задолженности ID Collect Татьяна Волегова. Это и повлияло на значительный рост средней суммы долга по купленным портфелям.

Данные электронной торговой площадки Debex также свидетельствуют, что во втором квартале 2026 года средний размер долга в продаваемых портфелях МФО вырос и в других сегментах.

Так, по PDL-займам рост за год составил почти 13%, по Installment-займам увеличился в 1,6 раза. Микрофинансовые организации адаптируются к регуляторным изменениям и ограничениям, в первую очередь к готовящемуся требованию «один заем в одни руки», отмечают участники рынка. Поэтому они «развивают кредитные линии, в рамках которых одобряют более крупные суммы, чем по традиционным PDL-займам», отмечает и директор по маркетингу Webbankir Алексей Варпаховский.

Как считает гендиректор Debex Марат Брук, «это логичный и, пожалуй, единственный сценарий, позволяющий МФО не просесть в выдачах и сохранить масштаб бизнеса». Кроме того, по словам руководителя коллекторского агентства ЮСВ Александра Ермолаева, также «на рынке все более активную роль играют банковские МФО, которые выдают займы с аннуитетными платежами».

Для коллекторов крупные долги меняют саму экономику бизнеса. «Более крупный средний долг имеет как преимущества, так и риски»,— отмечает исполнительный директор Cyberbird Fintech Group Антон Егоров. По его словам, их взыскание экономически эффективнее «с точки зрения доли судебных издержек, в том числе госпошлины, в сумме требований». Однако взыскание крупной задолженности «может занимать больше времени», указывает эксперт.

«Рентабельность взыскания возрастает, однако зачастую решить вопрос с небольшой суммой проще, чем с большим средним чеком»,— добавляет основатель Rodin.Capital Алексей Родин. Фактически крупный долг требует более индивидуального подхода, нежели классические короткие «займы до зарплаты». По словам старшего аналитика ИК «Риком-Траст» Валерии Поповой, увеличивается капиталоемкость — «требуется больше денег на каждый лот».

В настоящее время формируется новый тренд — выставление микрофинансовыми организациями на продажу более крупных, чем раньше, просроченных долгов, говорят участники рынка.

Как считает госпожа Волегова, это «не разовое явление, и такие займы (Smart Limit.— “Ъ”) будут регулярно продаваться». По словам Александра Ермолаева, основная масса долгов «еще не созрела для продажи, это произойдет ближе к концу года». Если кредитные линии получат свое развитие, то средний чек может вырасти еще на 10–15%, ожидают в НАПКА.

Ксения Дементьева