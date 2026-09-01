Власти Ленобласти направят на образование рекордные 100 млрд рублей

Ленинградская область в 2026 году направит на образование почти 100 млрд рублей — это рекордная сумма для региона. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран До конца года власти планируют завершить работы еще на восьми образовательных объектах

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ До конца года власти планируют завершить работы еще на восьми образовательных объектах

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В рамках ежегодного «Марафона открытий» в регионе заработают четыре новые школы в Новоселье, Кудрово и Янино. Еще две школы — в Русско-Высоцком и Ульяновке — открылись после реновации. До конца года власти планируют завершить работы еще на восьми образовательных объектах.

«При этом обновляем и то, что уже работает: с 2015 года привели в порядок 88 школ и детских садов. Отдельно занимаемся школьными столовыми — каждый год должны обновлять не меньше десяти пищеблоков, а в этом году уже готовы двенадцать»,— рассказал господин Дрозденко.

В регионе расширяют и сеть предпрофессиональных классов: сейчас их 306, а к концу года количество должно вырасти до 400. К проекту подключаются колледжи, вузы и предприятия, чтобы школьники могли знакомиться с современными профессиями еще во время учебы.

Карина Дроздецкая