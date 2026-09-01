Власти Ленобласти направят на образование рекордные 100 млрд рублей
Ленинградская область в 2026 году направит на образование почти 100 млрд рублей — это рекордная сумма для региона. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.
До конца года власти планируют завершить работы еще на восьми образовательных объектах
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
В рамках ежегодного «Марафона открытий» в регионе заработают четыре новые школы в Новоселье, Кудрово и Янино. Еще две школы — в Русско-Высоцком и Ульяновке — открылись после реновации. До конца года власти планируют завершить работы еще на восьми образовательных объектах.
«При этом обновляем и то, что уже работает: с 2015 года привели в порядок 88 школ и детских садов. Отдельно занимаемся школьными столовыми — каждый год должны обновлять не меньше десяти пищеблоков, а в этом году уже готовы двенадцать»,— рассказал господин Дрозденко.
В регионе расширяют и сеть предпрофессиональных классов: сейчас их 306, а к концу года количество должно вырасти до 400. К проекту подключаются колледжи, вузы и предприятия, чтобы школьники могли знакомиться с современными профессиями еще во время учебы.