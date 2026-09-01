Цена на АИ-92 обновила рекорд на Петербургской бирже

Биржевая стоимость бензина АИ-92 на торгах 1 сентября поднялась на 4,36% — до 75,477 тыс. руб. за т. Это рекордный показатель с прошлого года, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Цена на бензин АИ-95, напротив, снизилась на 5,29% — до 75,926 тыс. руб. за т. Летнее дизельное топливо также подешевело на бирже до 71,221 тыс. руб. (-3,2%). Топочный мазут прибавил 1,75% и составил 20,628 тыс. руб. за т. Стоимость сжиженных углеводородных газов достигла 33,094 тыс. руб. за т (+2,66%).

В конце июля правительство России запретило экспорт бензина, дизеля и других видов топлива. Мера действует до 31 января 2027 года и призвана стабилизировать обстановку на внутреннем топливном рынке.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Очистка от накрутки».