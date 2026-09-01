Рукопожатие чемпиона крепкое

На Открытом чемпионате США в Нью-Йорке во второй круг вышел прошлогодний победитель Карлос Алькарас. В своем первом матче после перерыва в четыре с половиной месяца, который был связан с лечением сложной травмы правого запястья, испанец в трех сетах переиграл Романа Сафиуллина. Другой российский теннисист, Андрей Рублев, одержал победу над финном Отто Виртаненом, отыграв дефицит в две партии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Победив Романа Сафиуллина, Карлос Алькарас (на фото) с учетом прошлогоднего US Open и январского Открытого чемпионата Австралии выиграл на мейджорах свой 15-й матч подряд

Фото: Al Bello / Getty Images Победив Романа Сафиуллина, Карлос Алькарас (на фото) с учетом прошлогоднего US Open и январского Открытого чемпионата Австралии выиграл на мейджорах свой 15-й матч подряд

Фото: Al Bello / Getty Images

После того как Карлос Алькарас стал одним из лидеров мужского тенниса, он неоднократно брал паузы в выступлениях из-за травм. Почти четыре года назад испанец получил разрыв мышцы брюшного пресса и был вынужден пропустить итоговый турнир сезона-2022 в Турине и Australian Open 2023 года. После трех месяцев лечения и восстановления, к началу февральских грунтовых состязаний в Южной Америке, он набрал отличную форму и сравнительно легко завоевал титул в Буэнос-Айресе.

Очередной перерыв, на этот раз из-за травмы правого запястья, которую Алькарас получил в апреле, длился четыре с половиной месяца.

Однако одно дело — небольшой турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов категории 250, длящийся несколько дней, и совсем другое — двухнедельный чемпионат Большого шлема, где матчи играются из пяти сетов. Чтобы побеждать на мейджоре, требуется фундаментальная подготовка, поэтому говорить о полной готовности Алькараса к защите его прошлогоднего титула пока рано. Тем не менее встреча с Романом Сафиуллиным дала куда более богатую пищу для размышлений, чем матч, который испанец в паре с Сереной Уильямс, на том же самом корте «Артур Эш» проиграл на прошлой неделе в рамках турнира смешанных пар.

По сравнению с россиянином, который отличается умением мощно бить по мячу и в лучший для себя день способен преподнести сенсацию любого уровня, Алькарас выглядел по-чемпионски.

У него было все в порядке и с правой рукой, и с нервами, которые зачастую подводят теннисистов, долго не имевших игровой практики.

Без борьбы не обошлось. В первой партии Сафиуллин имел брейк-пойнты во втором и шестом геймах, однако в обоих случаях Алькарас удержал свою подачу. В начале второй партии россиянин взял девять очков подряд, поведя 2:0, но в третьем гейме у него на два эйса пришлось столько же двойных ошибок, и испанец сделал ответный брейк, а затем, как в предыдущем сете, выиграл на чужой подаче еще и седьмой гейм. После этого шансов спасти игру у Сафиуллина уже не было. В третьей партии Алькарасу оказалось достаточно одного брейка — в третьем гейме. В итоге — 6:4, 6:4, 6:4 за 2 часа 22 минуты. После победы над опасным оппонентом, которая наверняка стала для него крайне важной в плане обретения стопроцентной уверенности, прошлогодний чемпион встретится с 72-й ракеткой мира 23-летним португальцем Жайме Фарией. Он в пяти партиях одолел американца Дженсона Бруксби — 6:3, 7:6 (7:4), 4:6, 1:6, 6:2.

Первый круг US Open Мужчины. Карлос Алькарас (Испания, 2)—Роман Сафиуллин (Россия) 6:4, 6:4, 6:4. Бен Шелтон (США, 8)—Таллон Грикспор (Нидерланды) 1:6, 6:1, 7:6 (7:3), 6:2. Стефанос Циципас (Греция)—Артюр Фис (Франция, 10) 4:6, 7:6 (7:3), 6:1, 6:4. Фрэнсис Тиафо (США, 11)—Мартин Дамм (США) 6:4, 4:6, 3:6, 6:3, 6:4. Маттео Берреттини (Италия)—Станислас Вавринка (Швейцария) 7:6 (7:4), 7:6 (7:3), 6:0. Феликс Оже-Альяссим (Канада, 3)—Ринки Хидзиката (Австралия) 7:5, 4:6, 6:3, 7:5. Брэндон Накасима (США, 16)—Себастьян Баэс (Аргентина) 6:2, 6:1, 6:0. Лернер Тьен (СЩА, 14)—Нуну Боржеш (Португалия) 6:4, 6:1, 6:2. Якуб Меншик (Чехия, 17)—Синтаро Мотидзуки (Япония) 6:1, 6:4, 7:5. Андрей Рублев (Россия, 23)—Отто Виртанен (Финляндия) 6:7 (5:7), 6:7 (0:7), 6:0, 6:2, 7:6 (10:5). Карен Хачанов (Россия)—Роман Андрес Бурручага (Аргентина) 6:3, 6:0, 6:1. Женщины. Арина Соболенко (Белоруссия, 1)—Камила Осорио (Колумбия) 6:2, 6:4. Наоми Осака (Япония, 13)—Анастасия Захарова (Россия) 7:6 (8:6), 7:6 (7:3). Ига Швёнтек (Польша, 8)—Ван Сюй (Китай) 6:2, 6:3. Майя Джойнт (Австралия)—Людмила Самсонова (Россия) 3:6, 6:2, 6:2. Линда Носкова (Чехия, 6)—Кэти Волынец (США) 7:5, 6:1. Аманда Анисимова (США, 10)—Эшли Крюгер (США) 6:1, 6:3. Чжэн Цзе (Китай)—Кристина Лютова (Россия) 4:6, 6:3, 6:1. Каролина Мухова (Чехия, 7)—Синья Краус (Австрия) 6:3, 6:0. Тейлор Таунсенд (США)—Майя Хвалиньская (Польша, 20) 6:2, 6:3. Анна Калинская (Россия, 21)—Анна Блинкова (Россия) 6:4, 6:3. Диана Шнайдер (Россия. 16)—Дарья Снигур (Украина) 6:0, 6:4.

Сафиуллин оказался не единственным россиянином, который выходил на нью-йоркские корты во второй день турнира.

Свою первую победу после четырех поражений подряд одержал Карен Хачанов, откатившийся за три летних месяца в мировой классификации с 15-го на 50-е место.

Аргентинец Роман Андрес Бурручага, сын бывшего чемпиона мира по футболу Хорхе Бурручаги, сопротивлялся чуть более полутора часов и уступил полуфиналисту US Open 2022 года со счетом 3:6, 0:6, 1:6. Но поскольку из-за своего низкого места в рейтинге Хачанов не оказался в числе сеяных, ему уже во втором круге предстоит сложнейшее противостояние с нынешней четвертой ракеткой мира канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.

Куда сложнее, чем Хачанову, пришлось на старте US Open Андрею Рублеву, которому достался финн Отто Виртанен. С этим 25-летним теннисистом получилась уникальная история. Отказавшись от решающего матча квалификации против болгарина Григора Димитрова в связи с травмой спины, он тем не менее попал в основную сетку в качестве lucky loser, после того как с турнира по причине недомогания снялся хорватский ветеран Марин Чилич. Виртанен оказал Рублеву упорнейшее сопротивление. Проиграв тай-брейки в первой и второй партиях, россиянин выглядел обескураженным, но преподнести сюрприз финну все же не удалось. Рублев победил за 3 часа 42 минуты — 6:7 (5:7), 6:7 (0:7), 6:0, 6:2, 7:6 (10:5) и теперь сыграет с прогрессирующим 21-летним испанцем Даниэлем Меридой.

Евгений Федяков