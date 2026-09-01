Сбежавшую из Мьянмы россиянку передали дипломатам
Гражданка России, сбежавшая из Мьянмы в Таиланд, передана российским дипломатам для репатриации. Об этом рассказал ТАСС посол РФ в Таиланде Евгений Томихин.
Девушка находилась в городе Пхитсанулок в центре помощи жертвам торговли людьми. По словам посла, Мария Ц. «чувствует себя нормально». «Сегодня ее доставят в Бангкок, а завтра она рейсовым самолетом вернется в Россию»,— уточнил дипломат.
19-летняя Мария — уроженка Челябинска. В августе полицейские нашли девушку сильно избитой на автостоянке у торгового центра и доставили в больницу. Она рассказала следователям, что ее заставляли участвовать в мошеннических схемах с криптовалютой. На прошлой неделе спецкомиссия по социальным вопросам Таиланда официально признала Марию жертвой торговли людьми. Посол России в Мьянме Искандер Азизов осенью 2025 года говорил, что в мошеннических колл-центрах могут быть десятки россиян.
В феврале 2026 года российский посол в Таиланде Евгений Томихин сообщил, что освобожденные из мошеннических колл-центров на границе Таиланда и Мьянмы россияне получают в Таиланде статус жертв торговли людьми, что обеспечивает им иммунитет от судебного преследования. Российская сторона разработала алгоритм по вызволению россиян совместно с МИД Таиланда, полицией, вооруженными силами Таиланда и посольством Мьянмы в Бангкоке, проведя 6–7 таких операций за предыдущий год.
Посольство России в Мьянме в июне 2026 года сообщило об освобождении еще одной россиянки, которую принуждали к противозаконной деятельности в колл-центре в Янгоне. Женщина попала в колл-центр в апреле того же года, приехав в Мьянму из Таиланда по предложению о работе. До этого, в феврале 2026 года, была освобождена Мадина Д., которую также незаконно удерживали в Мьянме после вербовки под предлогом трудоустройства в Таиланде.
В декабре 2025 года сообщалось об освобождении еще одной гражданки России из мошеннического колл-центра в Мьянме, которую, как и в других случаях, обманом вывезли из Таиланда. Посол РФ в Мьянме Искандер Азизов осенью 2025 года заявлял, что в мошеннических колл-центрах в этой стране могут находиться десятки россиян.