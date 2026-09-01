Сбежавшую из Мьянмы россиянку передали дипломатам

Гражданка России, сбежавшая из Мьянмы в Таиланд, передана российским дипломатам для репатриации. Об этом рассказал ТАСС посол РФ в Таиланде Евгений Томихин.

Девушка находилась в городе Пхитсанулок в центре помощи жертвам торговли людьми. По словам посла, Мария Ц. «чувствует себя нормально». «Сегодня ее доставят в Бангкок, а завтра она рейсовым самолетом вернется в Россию»,— уточнил дипломат.

19-летняя Мария — уроженка Челябинска. В августе полицейские нашли девушку сильно избитой на автостоянке у торгового центра и доставили в больницу. Она рассказала следователям, что ее заставляли участвовать в мошеннических схемах с криптовалютой. На прошлой неделе спецкомиссия по социальным вопросам Таиланда официально признала Марию жертвой торговли людьми. Посол России в Мьянме Искандер Азизов осенью 2025 года говорил, что в мошеннических колл-центрах могут быть десятки россиян.