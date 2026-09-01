«Росизо» приостановил работу выставки в районе Китай-города в Москве

Государственный музейно-выставочный центр «Росизо» сообщил о приостановке работы одной из своих выставок в районе Китай-города в Москве. Музей объяснил это техническими причинами.

«С 1 сентября выставка "Искусство за закрытыми дверями. Ленинградские квартирные выставки 1960–1980-х" временно не работает... Уже купленные билеты можно оформить возвратом на официальном сайте»,— уточнили в пресс-службе «Росизо».

Это уже третий музей, приостановивший работу 1 сентября. Сегодня по техническим причинам также закрылся Пушкинский музей и приостановил работу Музей Востока.