Два музея Москвы объявили о закрытии по техническим причинам

Пушкинский музей временно закрыт по техническим причинам, сообщила его пресс-служба. Посетителей эвакуировали. Время возобновления работы музея пока неизвестно. Также приостановил работу Музей Востока.

Экскурсии, запланированные в Пушкинском музее на ближайшие четыре часа, отменены. Более поздние экскурсии состоятся, если музей возобновит работу. Перенести посещение на другую дату нельзя, предупредили в музее. «Если ваш визит в музей сегодня еще не состоялся или был прерван эвакуацией,... можно дождаться открытия и прийти сегодня в любое время до окончания работы музея либо в течение 10 дней заполнить электронную форму заявления на возврат стоимости билета или путевки»,— уточнили в пресс-службе.

В Музее Востока также заявили о «технических причинах» закрытия, но ограничения действуют «ориентировочно до 13:00». Деньги за все купленные электронные билеты пообещали вернуть автоматически в ближайшие 10 дней.