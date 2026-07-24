Набиуллина заявила о постепенной нормализации ситуации на топливном рынке

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина сообщила о постепенной нормализации ситуации на топливном рынке в стране. Об этом она заявила на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Госпожа Набиуллина отметила, что с учетом информации от региональных учреждений Банка России ситуация в топливном секторе действительно улучшилась, хотя и остается разной в разных регионах. В ряде территорий наблюдается стабилизация, и ожидается, что производственные мощности по выпуску топлива будут восстанавливаться постепенно до конца года.

Председатель ЦБ охарактеризовала произошедшие на топливном рынке изменения как шок предложения. По ее словам, денежно-кредитная политика реагирует на такие шоки тогда, когда они влияют на устойчивую инфляцию и сохраняются длительное время. Набиуллина подчеркнула, что Центробанк учитывал эту ситуацию при принятии решения о снижении ключевой ставки на 25 базисных пунктов, доведя ее до 14% годовых.