Набиуллина заявила о постепенной нормализации ситуации на топливном рынке
Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина сообщила о постепенной нормализации ситуации на топливном рынке в стране. Об этом она заявила на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ.
Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ
Госпожа Набиуллина отметила, что с учетом информации от региональных учреждений Банка России ситуация в топливном секторе действительно улучшилась, хотя и остается разной в разных регионах. В ряде территорий наблюдается стабилизация, и ожидается, что производственные мощности по выпуску топлива будут восстанавливаться постепенно до конца года.
Председатель ЦБ охарактеризовала произошедшие на топливном рынке изменения как шок предложения. По ее словам, денежно-кредитная политика реагирует на такие шоки тогда, когда они влияют на устойчивую инфляцию и сохраняются длительное время. Набиуллина подчеркнула, что Центробанк учитывал эту ситуацию при принятии решения о снижении ключевой ставки на 25 базисных пунктов, доведя ее до 14% годовых.
Стабилизация на топливном рынке обусловлена рядом мер, предпринятых правительством. Среди них — увеличение загрузки нефтеперерабатывающих заводов и перенос плановых ремонтов, использование запасов топлива, а также введение полного запрета на экспорт дизельного топлива в дополнение к уже действовавшему запрету на вывоз бензина. Также были временно разрешены оборот бензина «Евро-3» и продлена нулевая экспортная пошлина на бензин.
Проблемы с поставками топлива в России начались в конце мая, однако в Минэнерго заверяют, что объёмов производства и запасов топлива достаточно для закрытия потребительского спроса. Одним из предложений по стабилизации ситуации является увеличение нормативов биржевых продаж топлива, ранее этот норматив для бензина уже повышался до 13%, а для дизельного топлива до 9,5%. Вице-премьер Александр Новак провел серию совещаний по топливным вопросам, на которых обсуждались эти и другие меры.