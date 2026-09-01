Война в Иране привела к конфликту военного руководства США с главой Пентагона

Утечка секретной Книги приказов военного министра в американские СМИ высветила серьезный конфликт между генералитетом и главой Пентагона Питом Хегсетом. Согласно документу, высшие военные чины настаивают, что эскалация войны в Иране ослабляет США перед лицом Китая и ставит под угрозу национальную безопасность. Военные подчеркнули, что затягивание иранской кампании истощает ресурсы и подрывает способность США реагировать на угрозы как в других регионах, так и на собственной территории.

Начальник военно-морских операций адмирал Дэрилл Кодл, в частности, дал самую мрачную оценку положению дел, заявив, что флот не способен сохранять текущий уровень участия в операциях из-за бессрочного характера боевых действий и срыва графиков обслуживания кораблей. Это ставит под угрозу готовность ВМС к другим конфликтам. В документе указано, что переброска сил в Персидский залив ударила по остальным направлениям. В частности, единственный специализированный авианосец США в Тихоокеанском регионе — важнейший элемент сдерживания Китая — был отправлен на Ближний Восток на замену кораблю, находившемуся в походе более 300 дней.

Подробнее — в материале «Ъ» «"Чрезмерная нагрузка, затянувшаяся на слишком долгий срок"».