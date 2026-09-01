«Чрезмерная нагрузка, затянувшаяся на слишком долгий срок»

В Вашингтоне разворачивается беспрецедентный аппаратный кризис. Утечка секретной Книги приказов военного министра в американские СМИ высветила серьезный конфликт между генералитетом и главой Пентагона Питом Хегсетом. Согласно документу, высшие военные чины настаивают, что эскалация войны в Иране ослабляет США перед лицом Китая и ставит под угрозу национальную безопасность. Но вместо корректировки курса Хегсет и люди из его окружения кричат о предательстве. А сам министр, согласно источникам прессы, подумывает об участии в президентской гонке 2028 года, невзирая на самую непопулярную войну в истории США, лицом которой он для многих является. С подробностями — корреспондент “Ъ” в Вашингтоне Екатерина Мур.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пит Хегсет

Фото: Alex Brandon / AP Пит Хегсет

Фото: Alex Brandon / AP

Скандал в Пентагоне начался из-за утечки в СМИ секретного документа — Книги приказов военного министра (SDOB) от 14 августа. SDOB выпускается раз в две недели и содержит оценки генералов и адмиралов относительно боеготовности американских кораблей, авиации, личного состава и систем вооружения по всему миру.

На этот раз Книга приказов продемонстрировала нешуточный раскол среди военных относительно войны с Ираном, что крайне нетипично для такого рода документа. Как сообщила The Washington Post, ссылаясь на этот документ, высшее военное руководство, включая министров армии, ВМС, ВВС, а также четырехзвездных генералов, курирующих операции США в Европе, Азии и Латинской Америке, предупредило военного министра Пита Хегсета о недопустимости продолжения масштабных боевых действий против Ирана. По словам одного из источников газеты, общая позиция командования свелась к тому, что идущая уже полгода операция стала «чрезмерной нагрузкой, затянувшейся на слишком долгий срок».

Военные подчеркнули, что затягивание иранской кампании истощает ресурсы и подрывает способность США реагировать на угрозы как в других регионах, так и на собственной территории.

Начальник военно-морских операций адмирал Дэрилл Кодл, в частности, дал самую мрачную оценку положению дел, заявив, что флот не способен сохранять текущий уровень участия в операциях из-за бессрочного характера боевых действий и срыва графиков обслуживания кораблей. Это ставит под угрозу готовность ВМС к другим конфликтам.

В документе указано, что переброска сил в Персидский залив ударила по остальным направлениям. В частности, единственный авианосец США в Тихоокеанском регионе CVN-73 George Washington — важнейший элемент сдерживания Китая — был отправлен на Ближний Восток на замену CVN-72 Abraham Lincoln, находившемуся в походе более 300 дней. Это вызвало тревогу у ключевых американских союзников в Азии из-за уязвимости перед лицом военно-морских сил Китая.

Командования в Европе и Южной Америке также предупредили, что передача их кораблей и разведывательных самолетов Центральному командованию (CENTCOM) подорвала возможности по защите территории самих США.

Источники, знакомые с документом, также упоминали в беседе с Washington Post нехватку зенитных ракет-перехватчиков Patriot (их запасы истощились как из-за войны с Ираном, так и вследствие прежних поставок Украине).

Это ограничивает возможности Пентагона защищать союзников и свои базы в регионе (особенно в свете демонстрации Тегераном способности успешно поражать американские объекты на Ближнем Востоке).

Примерно те же проблемы переживают боевая авиация и сухопутные силы США. Но несмотря на это, глава Пентагона решил, что подразделения ВВС, задействованные в круглосуточных бомбардировках, останутся в регионе вплоть до 2027 года. Численность всего контингента будет удерживаться на уровне более 50 тыс. человек.

Пресс-секретарь ведомства Шон Парнелл назвал публикацию секретных данных «преступлением» и «предательством вооруженных сил». Он также заверил, что «многое из опубликованного неточно», добавив, что министр постоянно сталкивается с разными мнениями, и «именно так управляется реальная военная машина».

«Независимая журналистика — это не преступление. Это особенно важно в момент, когда чиновники скрывают ключевые детали и опасения относительно войны, которая ведется от имени американского народа на деньги налогоплательщиков»,— отреагировал на эти слова военный корреспондент The Washington Post Дэн Ламот.

Утечка совпала по времени с уходом в отставку министра армии США Дэна Дрисколла — главного политического соперника Хегсета, которого называли его возможным преемником. В СМИ давно говорили о его ожидаемом уходе на фоне трений с главой Пентагона, и вот 31 августа он так и поступил. Отставка Дрисколла, близкого друга вице-президента Джей Ди Вэнса, надолго оставит сухопутные войска без утвержденных Сенатом руководителей, создав управленческий вакуум на фоне боевых действий.

Уход заслуженного военачальника стал очередным звеном в череде отставок и увольнений в Пентагоне.

Ранее в рамках чисток Пентагона Пит Хегсет уже избавился от десятков высокопоставленных военных, оставив в министерстве лишь самых лояльных. Это привело к тому, что неудобные вопросы ему стали задавать даже в республиканском Конгрессе.

На днях телеканал NBC News сообщил, что Хегсет рассматривает возможность участия в президентской гонке 2028 года. И хотя сам министр эту информацию поспешил опровергнуть, президент Дональд Трамп подобного сценария не исключил, охарактеризовав министра как «очень хорошего человека», который «проделал отличную работу». «Я считаю, что он прекрасно справляется со своими обязанностями, но говорить об этом пока очень рано. Сначала нам нужно пройти через промежуточные выборы»,— пояснил Трамп 31 августа.

При этом остается загадкой, как Хегсет сможет завоевать симпатии американцев. Он выступает одним из главных защитников иранской кампании, которую, по последним данным, одобряют лишь 37% избирателей. Если войны в Корее, Вьетнаме и Ираке приобретали массовую непопулярность лишь спустя годы затяжных боев и тысячи жертв, то нынешняя операция столкнулась с рекордным антирейтингом, превышающим 60%, практически на старте, превзойдя по уровню неодобрения все предыдущие крупные военные кампании в современной истории США.