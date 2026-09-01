В Ленобласти начали массово поступать сообщения о минировании школ и больниц

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в школы, детсады, больницы и прочие социальные учреждения региона поступают сообщения о заложенных бомбах. По словам чиновника, сообщения о минированиях — ложные и имеют целью срыв праздничных мероприятий по случаю Дня знаний.

«Противник пытается совершить информационную террористическую атаку, — заявил губернатор. — Не реагировать нельзя, хотя мы понимаем замысел противника — сорвать первое сентября, испортить детям и взрослым праздник, а может быть, и посеять панику». Господин Дрозденко призвал местных жителей сохранять спокойствие.

Одновременно стало известно о закрытии «по техническим причинам» двух музеев в Москве. Выставочные площадки не уточняли причины приостановки работы.