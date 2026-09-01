Экс-тренер «Сочи» Роберт Морено возглавил сборную Южной Кореи

Испанец Роберт Морено стал главным тренером сборной Южной Кореи. Об этом сообщила пресс-служба Корейской футбольной ассоциации (KFA).

По условиям контракта, рассчитанного до 27 ноября, 48-летний специалист будет руководить командой на протяжении шести матчей. В договоре предусмотрен пункт, который позволяет ему продолжить работу в сборной по окончании соглашения. «Мы надеемся, что штаб Морено, назначенный в результате тщательного отбора, сыграет свою роль в изменении атмосферы в национальной сборной и повышении ее игровых показателей»,— сказал председатель комитета по усилению сборной Хен Ен Мин.

На этом посту испанец сменил Хона Мён Бо, который ушел в отставку после неудачного выступления команды на чемпионате мира. Корейцы заняли третье место в группе и не квалифицировались в play-off.

Последним местом работы Роберта Морено был «Сочи», который он возглавлял с декабря 2023 по сентябрь 2025 года. Также специалист тренировал «Монако» и «Гранаду» и был ассистентом в «Барселоне», «Сельте» и «Роме». В 2019 году Морено стал главным тренером сборной Испании. Под его руководством команда провела девять матчей, одержав в них семь побед и дважды сыграв вничью, и отобралась на чемпионат Европы-2020.

Арнольд Кабанов