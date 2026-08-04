В Белгороде основателю ЧВК «Ястреб» Алексею Марущенко дали 18 лет колонии

Белгородский райсуд Белгородской области приговорил основателя и главу частной военной компании «Ястреб» Алексея Марущенко к 18 годам колонии строгого режима. Как передает корреспондент «Ъ» из зала суда, он признан виновным по ряду статей, включая организацию убийства и похищения людей, превышение должностных полномочий и мошенничество. Суд также частично удовлетворил иски потерпевших.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Основное обвинение связано с убийством бойца спецоперации Рашида Аджиева. По версии следствия, военнослужащий отказывался подчиняться Алексею Марущенко и проявлял к нему неуважение, за что глава «Ястреба» приказал его убить. В деле также фигурируют случаи похищений и пыток военнослужащих, не подчинившихся основателю ЧВК, в том числе военного корреспондента Романа Семенова.

Кроме того, осужденный вместе с соучастниками вымогал деньги у желающих заключить контракт с Минобороны РФ. По данным следствия, пострадавших убеждали перевести средства, полученные за заключение контракта, якобы за помощь с документами или покупку оборудования. Всего злоумышленники похитили более 8,8 млн руб. Потерпевшими по делу признаны около 100 человек.

Гособвинение запрашивало для подсудимого 20 лет колонии. На предыдущем заседании к Алексею Марущенко был подан иск о возмещении ущерба за убийство Рашида Аджиева на сумму 36 млн руб.

Подробнее об этом деле — в публикации «Ъ» «"Ястребу" выставили счет».

Алина Морозова