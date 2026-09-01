МВД ужесточило контроль за мошенничеством при проведении техосмотра
ГИБДД получила новые возможности блокировать работу мошенников, оформляющих фейковый техосмотр на машины, которые никогда не проверялись. Ведомство теперь может оперативно отключать мошенников от своей информационной системы без согласования со страховщиками. Кроме того, операторов техосмотра обязали проверять при диагностике категорию, марку и модель автомобиля. Автовладельцы же получили возможность пройти ТО, не предъявляя документы на автомобиль.
Некоторые операторы техосмотра оформляют за деньги диагностические карты (ДК) на машины, которые на проверку не приезжали,— эти нарушения фиксирует полиция. Раньше, если компания в течение года допустила два нарушения, МВД направляло материалы в Российский союз автостраховщиков (РСА), который затем лишал оператора аккредитации. Затем компанию отключали от Единой автоматизированной информационной системы технического осмотра (ЕАИСТО), что делало невозможным оформление карт.
Подробнее читайте в материале «В техосмотре перетасовали все карты».
Ужесточение контроля за техосмотром является частью многолетней борьбы с мошенничеством в этой сфере, которая в последние годы неоднократно корректировалась. Так, в апреле 2023 года обсуждался проект постановления правительства, который давал ГИБДД право самостоятельно аннулировать диагностические карты при подозрении, что транспортное средство не проходило ТО. Для борьбы с поддельными документами об осмотре МВД с сентября 2022 года использует дорожные камеры, которые фиксируют отсутствие автомобиля в районе пункта ТО в момент проведения техосмотра.
В 2025 году Госавтоинспекция проверила 3,5 тыс. операторов из 7,4 тыс. и выявила 2,6 тыс. диагностических карт, оформленных на автомобили, которые не проверялись, а также 571 карту, подтверждающую допуск к движению транспорта с техническими недостатками. В 2022–2024 годах ущерб от ДТП с неисправными транспортными средствами превысил 434 млрд рублей. С 1 сентября 2025 года автовладельцы начали оплачивать пошлину в 500 рублей при оформлении диагностической карты.