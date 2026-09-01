МВД ужесточило контроль за мошенничеством при проведении техосмотра

ГИБДД получила новые возможности блокировать работу мошенников, оформляющих фейковый техосмотр на машины, которые никогда не проверялись. Ведомство теперь может оперативно отключать мошенников от своей информационной системы без согласования со страховщиками. Кроме того, операторов техосмотра обязали проверять при диагностике категорию, марку и модель автомобиля. Автовладельцы же получили возможность пройти ТО, не предъявляя документы на автомобиль.

Некоторые операторы техосмотра оформляют за деньги диагностические карты (ДК) на машины, которые на проверку не приезжали,— эти нарушения фиксирует полиция. Раньше, если компания в течение года допустила два нарушения, МВД направляло материалы в Российский союз автостраховщиков (РСА), который затем лишал оператора аккредитации. Затем компанию отключали от Единой автоматизированной информационной системы технического осмотра (ЕАИСТО), что делало невозможным оформление карт.

Подробнее читайте в материале «В техосмотре перетасовали все карты».