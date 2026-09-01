Госдума призвала изменить правила «регистрации кур»

Правительству России следует пересмотреть нормативный акт, регламентирующий регистрацию домашних животных. Текущая редакция документа вызывает нарекания у граждан, отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Глава нижней палаты парламента сообщил, что депутатам поступает большое количество обращений от граждан, касающихся исполнения требований кабмина.

«Необходимо создавать условия для развития личных подсобных хозяйств, — заявил Вячеслав Володин, — а не под эгидой контроля и борьбы за санитарное благополучие принимать решения, которые правильно было предварительно обсудить с сельскими жителями, депутатами, экспертами».

Спикер Госдумы высказался критически относительно работы по этой теме профильных ведомств, в частности Министерства сельского хозяйства и Министерства экономического развития.

В постановлении от 5 апреля 2023 года правительство утвердило правила регистрации животных. В частности, не позднее 1 сентября 2026 года владельцы более 10 голов домашней птицы должны были поставить животных на учет. В августе в соцсетях начали распространяться видеоролики владельцев подсобных хозяйств, которые привозили кур в центры «Мои документы». В МФЦ позднее разъяснили, что владельцы птицы должны обращаться в управление ветеринарии для постановки животных на учет.