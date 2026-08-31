Россиянам разъяснили новые требования постановки домашней птицы на учет
Владельцы домашней птицы в России должны обращаться в управление ветеринарии по региону для постановки животных на учет. В МФЦ их не регистрируют. Об этом сообщили в отделении МФЦ по Кабардино-Балкарии. Так там прокомментировали распространившиеся в соцсетях видео, в которых россияне стали носить кур в МФЦ для регистрации.
Владельцы более 10 голов домашней птицы должны поставить животных на учет не позднее 1 сентября. До 10 голов включительно — не позднее 1 сентября 2029 года. Речь идет о курах, утках, гусях, индейках и другой домашней птице.
Правительство утвердило правила регистрации животных в постановлении от 5 апреля 2023 года. При постановке на учет фиксируются цель и место содержания, порода, масть, пол и другие сведения о животном, а также данные о владельце.
В России активно обсуждаются и разрабатываются законопроекты об обязательной регистрации и маркировке домашних животных, включая домашнюю птицу. Один из таких законопроектов предполагает, что владельцы будут маркировать животных за свой счёт и ставить их на учёт в Федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии Россельхознадзора.
Законопроект Минприроды, представленный в сентябре 2025 года, также предусматривал государственный учёт и маркировку домашних животных, в первую очередь собак, с выбором способа маркировки (чипирование или ошейник). Правительство должно утвердить перечень животных, подлежащих учету, и подготовить подробный порядок учета.
В декабре 2025 года Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала поправки об обязательном учете и маркировке домашних животных, но указала на необходимость доработки в части обоснования финансовой нагрузки на граждан и доработки базы данных Россельхознадзора. Дополнительные расходы на модернизацию ФГИС ВетИС составят 67,5 млн рублей. Ожидается, что поправки могут вступить в силу с 1 сентября 2026 года.