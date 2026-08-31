Россиянам разъяснили новые требования постановки домашней птицы на учет

Владельцы домашней птицы в России должны обращаться в управление ветеринарии по региону для постановки животных на учет. В МФЦ их не регистрируют. Об этом сообщили в отделении МФЦ по Кабардино-Балкарии. Так там прокомментировали распространившиеся в соцсетях видео, в которых россияне стали носить кур в МФЦ для регистрации.

Владельцы более 10 голов домашней птицы должны поставить животных на учет не позднее 1 сентября. До 10 голов включительно — не позднее 1 сентября 2029 года. Речь идет о курах, утках, гусях, индейках и другой домашней птице.

Правительство утвердило правила регистрации животных в постановлении от 5 апреля 2023 года. При постановке на учет фиксируются цель и место содержания, порода, масть, пол и другие сведения о животном, а также данные о владельце.