Цены на нефть Brent продолжили рост после возобновления ударов США по Ирану

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent, по данным на 9:55 мск, выросла на 0,8% и составила $91,2 за баррель, следует из данных торгов на бирже ICE. Рост продолжился после скачка 31 августа из-за первого с конца июля удара США по Ирану.

На пике, около 8:30 мск, цена на Brent росла на 1,19% и торговалась на отметке $91,57 за баррель. Стоимость нефти WTI с поставкой в октябре, по данным на 10:00 мск, выросла на 0,88% — до $86,5 за баррель.

Накануне иранские СМИ сообщили об атаке США на иранский остров Ларак в Ормузском проливе. В ответ Корпус стражей исламской революции ударил по двум авиабазам США в Иордании. Из-за этого мировые цены на нефть подскочили более чем на доллар. Фьючерсы на Brent выросли на $1,08 — до $89,18 за баррель, а WTI — на 92 цента, до $84,32 за баррель.