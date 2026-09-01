Британия ужесточила борьбу с попытками обойти санкции против России

Глава британского Минфина Джон Хили призвал союзников усилить давление на Россию. Министр объявил о повышении вдвое максимального штрафа за нарушение санкций.

Согласно пресс-релизу ведомства, теперь Управление по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI) сможет взимать не 50%, а 100% от суммы, в которую оценят нарушение санкционного режима. Власти рассчитывают, что эта мера «еще больше усилит сдерживающий эффект британского санкционного режима и будет способствовать более эффективному его применению».

Помимо этого, британские власти выпустили общенациональное предупреждение против российского платежного агента А7. Этот шаг призван «поддержать частный сектор в борьбе с уклонением от санкций», а также принести России убытки. «Цель предупреждения — пресечь деятельность поддерживаемых Кремлем сетей, которые пытаются обойти международные финансовые и торговые санкции, используя сложную сеть финансовых структур, охватывающую множество юрисдикций»,— добавили в министерстве.

В 2025 году в России появился официальный стейблкоин для расчетов за рубежом — криптовалюта А7А5 получила квалификацию цифрового финактива. В том же году A7 подпала под санкции Евросоюза и США. По данным Financial Times, 19% всех международных трансакций, произведенных из России, прошли через А7. В компании говорили, что трансграничные переводы осуществляются без использования системы SWIFT.