Криптовалюте А7A5 повысили статус

В России появился официальный стейблкоин для расчетов за рубежом. Криптовалюта А7А5 получила квалификацию цифрового финактива, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу проекта. По данным Financial Times, инструмент может использоваться для обхода санкций. Он подходит для трансграничных расчетов с экспортерами и импортерами, отмечают его создатели. В июне зарубежные СМИ утверждали, что стейблкоин запустили в Кыргызстане еще зимой. На текущий момент капитализация проекта превышает 41 млрд руб., следует из данных платформы «Токеон».

Для внешней торговли недостаточно просто выпустить цифровой актив, нужно добиться его признания, говорит научный руководитель программы «Машинное обучение для инвестиций» в Московском физико-техническом институте Юрий Аммосов: «Криптовалюты предназначены для экспортно-импортных расчетов Российской Федерации. В первую, и во вторую, и в третью очередь все будет зависеть от готовности торговых партнеров РФ использовать этот вариант со своей стороны. Для танго всегда нужны двое.

В данном случае речь не о том, что эта валюта представляет рубль, а о том, что она должна выступать как некий аналог пары валют. То есть, допустим, рубль-юань, рубль-рупия. Если она сможет на себя эту роль взять, значит, будет, по крайней мере, выполнять свою функцию. Но в данном случае важен даже не дизайн валюты и не правовые основания ее существования в Российской Федерации. Важно то, чтобы, во-первых, товарооборот между странами позволял ее использование. И, во-вторых, экспортеры, импортеры и регуляторы этих государств поддерживали взгляд на эту криптовалюту как приемлемое средство расчета за внешнюю торговлю.

Допустим, руководство Китайской Народной Республики, со своей стороны, согласится разрешить использование этой криптовалюты в экспортно-импортных расчетах, компании согласятся ввести в ней расчеты, и банковская система КНР и РФ будет совмещена. Мы что-то за эту криптовалюту продаем в Китай. На нашей стороне возникает таможенная декларация, где указана ценность товара в этой криптовалюте. Китайская таможня примет эту декларацию или нет?»

Криптовалюта уже получила доступ к иностранным цифровым правам. Как отметил один из авторов стейблкоина и гендиректор платформы «Токеон» Игорь Егоркин, разработка компании откроет новые возможности для бизнеса внутри страны и за рубежом. По его словам, токен стал первым коином, который привязан к рублю. Но проблем с расчетами новый инструмент полностью не решит, считает директор Центра исследования экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев: «Смысл стейблкоина заключается в том, что вы его привязываете ко всем известной ценности, которая не очень сильно колеблется. Собственно, это из названия монеты понятно. Если вы привязываете это к такой ценности, которая не столь стабильна, то смысл во многом пропадает.

Строго говоря, рублевые расчеты никто запретить не может, они все проходят через российскую юрисдикцию. Поэтому говорить о каком-то чрезвычайном избавлении от санкций в данном случае я бы, пожалуй, не стал. Теряется даже экономический смысл, поскольку привязка к доллару имеет значение, если вам нужно обеспечить экономические интересы, страхование интересов сторон в условиях тех или иных мировых цен.

То есть у вас все равно остается проблема привязки к международным ценам и волатильности рубля относительно иностранных валют.

Эти проблемы рублевый стейблкоин, на мой взгляд, не снимает. В сегодняшних условиях рубль выглядит очень крепкой валютой, но с потенциалом снижения».

По данным Financial Times, за четыре месяца с момента запуска стейблкоин A7A5 обеспечил перевод почти $9,5 млрд на специализированной криптобирже.

