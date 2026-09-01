Один человек погиб, 16 ранены за сутки при ударах ВСУ по Белгородской области

За минувшие сутки Белгородская область подверглась 154 атакам ВСУ. В результате в Валуйском округе погиб мирный житель. В Белгородском, Валуйском, Волоконовском, Грайворонском и Шебекинском округах пострадали 16 белгородцев, в том числе ранен ребенок. В больницах остаются трое взрослых, один из них — в тяжелом состоянии. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Удары за минувшие сутки были нанесены по Белгороду, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Губкинскому, Ивнянскому, Краснояружскому, Ракитянскому, Ровеньскому и Шебекинскому округам. Силы ПВО сбили и подавили 188 беспилотников. Зафиксировано шесть обстрелов с использованием артиллерии и реактивных систем залпового огня. Также ВСУ шесть раз сбрасывали взрывные устройства с дронов.

По данным Минобороны, в ночь на 1 сентября на территории РФ были перехвачены и уничтожены 516 БПЛА. В макрорегионе, помимо Белгородской области, их ликвидировали в Воронежской, Курской и Орловской областях.

Накануне «Ъ-Черноземье» сообщал, что за предыдущие сутки ВСУ 164 раза атаковали Белгородскую область. В результате погибли три человека, 22 пострадали. Под удар также попали сортировочный центр и хаб доставки Ozon.

О последствиях удара по объектам Ozon в Белгороде — в публикации «Ъ-Черноземье».

Мария Свиридова