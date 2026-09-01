Т-Транс из Ростова отремонтирует Красноармейский мост в Волгограде за 625 млн

Ростовский подрядчик отремонтирует Красноармейский мост в Волгограде за 625 млн рублей. Контракт заключен с ООО «Т-Транс», которое в ходе электронного аукциона снизило начальную максимальную цену (735 млн руб.) на 100 млн руб. Компания должна провести капитальный ремонт сооружения и заменить трамвайные пути до 1 ноября 2028 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс Карты Фото: Яндекс Карты

Последний раз мост ремонтировался в 2009 году. Осенью 2025 года после жалоб автомобилистов на состояние объекта обратил внимание председатель СКР Александр Бастрыкин.

ООО «Т-Транс» по данным Rusprofile занимает первое место среди дорожных строителей Ростовской области. Портфель насчитывает 227 контрактов на 92 млрд руб., ее ключевыми заказчиками выступают региональные минтрансы и ФКУ Упрдор «Нижне-Волжское». В Волгоградской области подрядчик уже выполняет работы по содержанию федеральных трасс Р-228 и Р-260.

В начале 2025 года «Т-Транс» выплатила штраф в составе «дорожного картеля». Суммарно участники заплатили составили 263,7 млн руб. Гендиректор компании Николай Селезнев и ее бенефициар Павел Рогачкин ранее проходили основными свидетелями в уголовном деле экс-замгубернатора Ростовской области Виталия Кушнарева, осужденного за коррупцию. По итогам 2025 года выручка компании сократилась на 46,6% до 10,1 млрд руб., а чистая прибыль упала на 91,3% — до 99,9 млн руб.

Никита Маркелов