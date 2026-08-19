В Волгограде выбрали подрядчика для ремонта моста через Волго-Донской канал

Муниципальное учреждение «Комдорстрой» определилось с исполнителем работ по ремонту моста через Волго-Донской судоходный канал в Красноармейском районе Волгограда. Протокол подведения итогов от 18 августа 2026 года опубликован на портале госзакупок.

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Начальная максимальная цена контракта составляла 735 млн руб. Из двух поданных заявок обе были признаны соответствующими требованиям. Победителем признан участник, предложивший выполнить работы за 625 млн руб., что на 14,98% ниже начальной цены. Второй участник был готов выполнить работы за 704,95 млн руб. (снижение на 4,10%).

Согласно документации, ремонт моста продлится до 1 ноября 2028 года. Возраст сооружения составляет около 70 лет.

Ранее в мэрии опровергли появившуюся информацию о возможном закрытии моста на ремонт с 1 сентября 2026 года. Условия движения общественного транспорта на период проведения работ не уточняются.